كلوني: تاريخ «ديانا» يعيد نفسه مع ميغان ميركل

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

قال النجم جورج كلوني إن وسائل الإعلام تضايق ميغان ماركل دوقة ساسكس، مثلما كانت تفعل مع الأميرة ديانا التي قتلت في حادث سيارة بينما كان يلاحقها مصورون من مطاردي المشاهير.

وحضر كلوني وزوجته أمل حفل زفاف ميغان والأمير هاري ابن ديانا العام الماضي عندما أصبحت الممثلة الأميركية أحدث فرد ينضم إلى العائلة المالكة البريطانية.

وتنتظر ميغان طفلها الأول، الأمر الذي زاد اهتمام الإعلام الزائد بالفعل.

وقال كلوني لمجلة «هو» الأسترالية «إنهم يلاحقون ميغان ماركل في كل مكان». وأضاف «إنها امرأة حامل في الشهر السابع، وتتعرض للملاحقة والتشهير والمطاردة بالأسلوب نفسه الذي تعرضت له ديانا، ويبدو أن التاريخ يعيد نفسه». وتابع كلوني «لا أستطيع أن أصف لكم كم هو مزعج ذلك الأمر».