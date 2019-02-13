«يا للرومانسية».. مايلي سايرس تتهادى بالأحمر

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

نابت مغنية البوب مايلي سايرس، عن زوجها الممثل ليام هيمسورث في العرض الأول لفيلمه الأحدث «يا للرومانسية» بعد تعرّضه لوعكة صحية.

وتهادت سايرس أمام عدسات المصورين بفستانها الأحمر الطويل، ودخلت في أحاديث مع صحافيين إلى جانب نجمتي الفيلم الرومانسي الكوميدي ريبل ويلسون وبريانكا تشوبرا.

ولدى سؤالها عن أكثر الأمور الرومانسية التي مرت بها، ردت سايرس التي تزوجت هيمسورث في حفل عائلي خلال ديسمبر الماضي «ربما يكون ما أفعله الآن، أنا هنا.. وفي كامل أناقتي ومن دون رفيق للترويج لفيلم الرجل الذي أحبه».

وأضافت هذا الفيلم كان مهماً للغاية بالنسبة لهيمسورث «لذا كان عليّ الحضور لتمثيله».

واعتذر هيمسورث لجمهوره عن عدم حضور العرض الأول للفيلم في لوس أنجلوس، مساء أول من أمس، على مواقع التواصل الاجتماعي، كما وجه الشكر لزوجته لحضورها بدلاً منه.