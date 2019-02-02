وفد من «أولياء الأمور» في ضيافة «ابن بخيت»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

في رحاب الذكريات الجميلة، وفي إطار التواصل مع الرعيل الأول الذي خدم الوطن، زار وفد من مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في المنطقة الوسطى بالشارقة، الشاعر علي بن بخيت بن سلطان العميمي في منزله بمدينة الذيد بشعبية الحصن. وسرد العميمي للوفد الزائر حكايات من الماضي، ومجموعة من القصائد التي كتبها في ديوانه «ابن بخيت»، إذ يُعد الشاعر من الشخصيات التي لها دور بارز في حل القضايا المجتمعية، وصاحب بصمة بين شعراء المنطقة. وللعميمي العديد من المشاركات الشعرية في المجالات الاجتماعية والوطنية والتربية وهو أب لخمسة أبناء، من بينهم مدير أكاديمية الشعر الكاتب سلطان بن بخيت العميمي. وأعرب الشاعر العميمي عن سعادته بالزيارة، معتبراً أنها بمثابة تكريم خاص. وأضاف أن لهذه الزيارات دوراً في تقوية أواصر المحبة بين أبناء المنطقة. وشكر رئيس المجلس راشد عبدالله المحيان، العميمي على حسن الاستقبال، وعلى الجلسة التي أعادتهم إلى الزمن الماضي. وفي ختام الزيارة تم تبادل الهدايا، إذ قدم العميمي لوفد المجلس نسخة من ديوانه.

الشاعر من الشخصيات المعروفة في حل القضايا المجتمعية.