«مهرجان أم الإمارات» يعود إلى العاصمة 12 مارس المقبل

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق الدورة الرابعة من «مهرجان أم الإمارات»، خلال الفترة من 12- 23 مارس المقبل، بالتزامن مع فعاليات الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019، التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خلال الفترة من 14 إلى 21 مارس المقبل، ويشارك فيها أكثر من 7500 رياضي، يمثلون أكثر من 192 دولة، في أكبر حدث رياضي إنساني.

ويحتفي «مهرجان أم الإمارات»، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، برؤية وعطاء سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، إذ تتمحور مختلف مناطق وأنشطة المهرجان هذا العام حول قيم: التواضع، والكرم، والمسؤولية، والاستدامة، وغيرها من الموضوعات الهادفة والقيّمة، التي تعكس رؤية سموها.

كما يقدّم المهرجان، على مدار 12 يوماً، مجموعة جديدة ومتنوعة من الأنشطة والفعاليات والتجارب المميّزة، من أبرزها هذا العام عروض «سيرك دو سوليه» الشهير، بالإضافة إلى خيارات واسعة من المنتجات المحلية الفريدة والمأكولات والمشروبات.

قيم التسامح

وبالتزامن مع عام التسامح، سيشهد «مهرجان أم الإمارات» أنشطة وفعاليات، تجسد قيم التسامح على امتداد أكثر من كيلومتر على كورنيش أبوظبي، ليقدم عروضاً تناسب كل أفراد العائلة، منها الفعاليات الموسيقية والترفيهية، فضلاً عن المعارض الفنية وورش العمل التفاعلية، ومحال بيع التجزئة والمأكولات، إلى جانب منطقة مخصصة للأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019، ومنطقة التقدم التي ستتضمن بطولة الألعاب الرياضية الإلكترونية، ومنطقة السعادة الشهيرة، وغيرها من مختلف أنواع الأنشطة التفاعلية والمغامرات التي تقام في أرجاء المهرجان.

من جهته، قال وكيل دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، سيف سعيد غباش: «في الدورة الرابعة من (مهرجان أم الإمارات)، نقدم ثمرة تعاون مهم مع الأولمبياد الخاص الألعاب العالمية 2019، بما يتماشى مع رؤية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، المتمثلة في الاحتفاء بأصحاب الهمم وتوفير الأجواء المناسبة لهم للاندماج في المجتمع، والاحتفال بإنجازاتهم وبطولاتهم، بما يتكامل مع القيم السامية التي تعمل سموها على تكريسها في المجتمع، بما في ذلك التسامح والمرونة والصداقة والمسؤولية، وهي قيم نجسدها في مختلف أنشطة وفعاليات المهرجان، تشجيعاً على المشاركة الإيجابية والتفاعل البنّاء من قبل جميع أفراد المجتمع، كما أننا طورنا العروض الترفيهية والفنية المصاحبة، لإضفاء قيمة عالمية على المهرجان».

إرث عريق

ومن أبرز فعاليات «مهرجان أم الإمارات» لعام 2019 عروض «سيرك دو سوليه» العالمي، الذي يقدم للمرة الأولى في الشرق الأوسط في أبوظبي، بالتعاون مع شركة ألكيمي بروجكت للفعاليات.

ويقدم «سيرك دو سوليه» عرض بازار، الذي يتضمن استعراضات تخطف الأبصار احتفاءً بإرث سيرك دو سوليه العريق، ومن المقرر أن يقام العرض الأول في السادس من مارس، ويستمر حتى 16 من الشهر نفسه في جزيرة ياس، إذ يقدم مجموعة من مؤدي حركات الأكروبات والموسيقيين عروضاً إبداعية تحت قيادة مايسترو خاص، إذ تجتمع هذه الفرقة لإبداع عرض عالمي فني فريد من نوعه، ضمن مجموعات ملونة، ومن ثم إعادة ابتكار مشاهد نابضة بالحياة من خلال حركات بهلوانية فنية.

سيف سعيد غباش:

«طورنا العروض الترفيهية والفنية المصاحبة، لإضفاء قيمة عالمية على المهرجان».