لامار أكثر المرشحين لـ «غرامي».. وسويفت أبرز الغائبين

المصدر: لوس أنجلوس - رويترز

هيمن مغنيا الراب كندريك لامار ودريك، على ترشيحات جوائز غرامي الموسيقية المرموقة أول من أمس، إذ اختير لامار للمنافسة على ثماني جوائز دفعة واحدة، كما رُشح دريك لنيل سبع منها.

وورد اسم المغني الكندي دريك على قائمة المرشحين للجائزة الأهم وهي ألبوم العام، إلى جانب ألبومات كل من كاردي بي وجانيل موناي وبراندي كارلايل وكيسي ماسجريفز والمغنية الصاعدة إتش.إي.آر، والمغني بوست مالون، وألبوم موسيقى فيلم «النمر الأسود» (بلاك بانثر)، الذي أنتجه لامار.

وترشح لامار، وهو أول مغني راب يفوز بجائزة «بوليتزر» في مجال الموسيقى، وكارلايل لجائزتي أغنية العام وتسجيل العام. وحصلت كل من كاردي بي وليدي غاغا وتشايلديش غامبينو ومارين موريس على خمسة ترشيحات.

وكان الغياب الأكبر في الترشيحات الرئيسة من نصيب المغنية تيلور سويفت، التي فازت بـ10 جوائز غرامي من قبل، إذ لم تحصل إلا على ترشيح واحد عن ألبومها الأكثر مبيعاً «ربيوتيشن».