90 مصوّراً و«لحظات ملهمة» في «إكسبوجر»

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تحت شعار «لحظات ملهمة»، تنطلق، اليوم، فعاليات الدورة الثالثة من المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، التي ينظمها المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة على مدار أربعة أيام في مركز إكسبو الشارقة. ويفتح المهرجان نافذة عريضة على عوالم التصوير والفنيات التي تشتمل عليها، إذ يضم أعمالاً لـ90 مصوّراً عالمياً يقدمون 700 صورة في 46 معرضاً. ويعقد المهرجان 18 جلسة حوارية ونقاشية يقدمها متخصصون محترفون في فنون التصوير الضوئي، وممثلو كبرى شركات تصنيع الكاميرات العالمية، بالإضافة إلى عروض حيّة لفنيات التصوير، كما ينظم المهرجان 16 ورشة عمل موزعة على 30 جلسة، تستهدف المبتدئين والهواة والمحترفين. ويطرح المهرجان عدداً من المعارض والفعاليات الجديدة، إذ ينظم جلسات خاصة مع نخبة من أشهر المصورين العالميين، لاطلاع الجمهور على تجاربهم الخاصة، وتقنياتهم.