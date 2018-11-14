«قرية مركز دبي للسلع المتعدّدة».. لياقة ومغامرات وصحة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

بموقعها المتميز في أبراج بحيرات جميرا، تمثل قرية مركز دبي للسلع المتعددة للياقة وجهة مميزة لسكان المنطقة، والمجمعات المحيطة، مثل السهول والينابيع وجزر جميرا، لمزاولة مجموعة متنوعة من أنشطة اللياقة البدنية المجانية.

وتضم القرية منطقة للرياضة، وأخرى مخصصة للعائلات، وقسماً للصحة والعافية ومساحات للتدريب، ما يجعل منها مقصداً مميزاً لخوض كل التجارب المتنوعة والأنشطة الرياضية، التي تتخذ طابع المغامرات الشيقة خلال «تحدي دبي للياقة».

وتزخر المنطقة العائلية بالأنشطة المتنوعة مثل ألعاب النينجا للكبار وكذلك للأطفال، ومضمار الباركور والجمباز ومنطقة القفز على الترامبولين وجدار التسلق، بينما تعد منطقة الرياضة التي تحتضن عدداً من ملاعب كرة السلة وكرة القدم والكرة الطائرة، مخصصة للألعاب الجماعية، ويوجد فيها مدربون لتوفير الإرشادات المفيدة. وبعد يوم حافل بالنشاط والحيوية، يمكن للزوار قضاء وقت ممتع في منطقة الاسترخاء والتأمل.

ومنذ افتتاح القرية التي تقام برعاية ديكاثلون، بالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة، حظيت الحصص المجانية، التي شهدها المسرح الرئيس تحت إشراف عدد من أشهر مدربي اللياقة، بإقبال واسع من الجمهور، إذ تسنى للزوار حضور حصص اليوغا والتأمل من مركز «كارما يوغا»، وتمارين التواتر عالية الكثافة HIIT بيلاتس مع ليلى صبري؛ والمخيم التدريبي مع أماندا لويس، وغيرها.

وتقدم القرية أيضاً تمارين اللياقة «30x30» مع ديزني، وهي عبارة عن مقطع فيديو مدته 30 دقيقة، تم إنتاجه حصرياً بالتعاون بين «تحدي دبي للياقة» و«شركة والت ديزني»، لتمارين الأطفال المستوحاة من عوالم «ديزني» و«مارفل ستوديوز» و«ديزني. بيكسار».

ويمكن للراغبين في إجراء الاختبارات المجانية لتقييم مستويات الصحة واللياقة مع «ميدكلينيك»، التوجه إلى القسم المخصص للصحة والعافية. ولاختبار المهارات التي اكتسبوها، يمكن للمشاركين الانضمام إلى مباريات كرة السلة وكرة القدم والكرة الطائرة في «قرية مركز دبي للسلع المتعددة للياقة»، التي تستقبل زوّارها يومياً حتى 22 نوفمبر الجاري، من الساعة السابعة صباحاً حتى التاسعة مساءً خلال أيام الأسبوع، ومن الثانية ظهراً حتى التاسعة مساءً أيام الجمعة، ومن 12 ظهراً حتى التاسعة مساءً أيام السبت. وتعد القرية واحدة من قرى اللياقة الخمس التي أطلقتها مبادرة «تحدي دبي للياقة» في أرجاء المدينة.

5 وجهات

تعد قرية مركز دبي للسلع المتعددة للياقة واحدة من قرى اللياقة الخمس التي أطلقتها مبادرة «تحدي دبي للياقة» في أرجاء المدينة.

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نوفمبر الجاري، موعد اختتام فعاليات الأنشطة في القرية.