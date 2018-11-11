نوال الزغبي في «حكايتي مع الزمان» على شاشة دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تحل النجمة اللبنانية نوال الزغبي، وشقيقها مارسيل، ضيفين على برنامج حكايتي مع الزمان (Story of my life) على شاشة تلفزيون دبي، الذي يعرض مساء اليوم. ويتيح البرنامج لضيوف حلقاته كيف سيكون مظهرهم في مراحل مختلفة من العمر، وذلك بجهود وخبرة فريق محترف من أهم اختصاصي المكياج والتجميل في العالم العربي. وتستضيف الإعلامية اللبنانية ريما كركي، نوال الزغبي التي اختارت مارسيل، الشقيق الأقرب إلى قلبها ومدير أعمالها الذي تثق به ثقة عمياء، ليتشاركا قصص الطفولة وذكريات السنوات السابقة، بحس كوميدي يقترب من الضحك مع تقدمهما في العمر. ويتقبل مارسيل عملية التقدم في العمر، ويبدي رضاه عن النتائج، على عكس نوال التي أظهرت كحال معظم النجوم شعور بالرفض لتقدمها بالعمر وظهور علامات الكبر على مظهرها الخارجي، وصولاً إلى المرحلة الثالثة في الـ80 من العمر، لتبقى المغنية التي يعرفها الناس، وتعترف أنها ستعتني بنفسها دائماً وتلجأ إلى عمليات التجميل لمحاربة علامات التقدم بالسن. وفي نهاية الحلقة، يكتب الضيفان رسائل مؤثرة، فيختار مارسيل الكتابة لابنتيه، بينما تغتنم نوال الفرصة لتشكر معجبيها لتشجيعهم المستمر ودعمهم اللامتناهي والذي أوصلها إلى هذا القدر من النجومية.

وسيتابع الجمهور في حلقات الموسم الجديد على شاشة تلفزيون دبي، مراحل تقدم الضيوف بداية من لحظة اشتراكهم في البرنامج وبعد 20 عاماً وصولاً إلى 40 عاماً، لمعرفة ردود أفعالهم وبماذا سيشعرون عند التعرف على نسختهم الأكبر سناً، في الوقت الذي يجيب الضيفان في كل حلقة على مجموع الأسئلة التي تدفعهم للحوار العفوي بطريقة تحرك مشاعر الجميع، على اعتبار أن هذا التحول الخارجي والتقدم في العمر يمس قلوب النجوم والضيوف والمعجبين على حد سواء.. ويأتي «حكايتي مع الزمان» في إطار حرص تلفزيون دبي على تقديم برامج فنية منوعة ترتقي بذائقة المشاهد العربي وتجمع بين الفائدة والمتعة والترفيه الراقي الذي يعتبر عنواناً دائماً لبرامج ومسلسلات تلفزيون دبي وبقية قنوات مؤسسة دبي للإعلام في إطار سعيها لتقديم الأفضل على الدوام.