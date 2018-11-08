تحدّي دبي للياقة.. بتقنية عالية في «قرية المالي العالمي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبلت قرية مركز دبي المالي العالمي للياقة، التي افتُتحت برعاية غرفة دبي، بالتعاون مع مركز دبي المالي العالمي، وبدعم من «تكنوجيم»، مركزاً لمشاركي تحدي دبي للياقة، الراغبين في تجربة أحدث معدات اللياقة والأنشطة الرياضية. كما وفرت القرية مجموعة كبيرة من الأنشطة أمام بوابة مركز دبي المالي العالمي، جزءاً من «تحدي دبي للياقة».

وعلى رأس قائمة الأنشطة التي يشهدها المسرح الرئيس، دروس اللياقة البدنية العصرية والأحدث في المدينة، بما فيها «بيور موف» من «ريبوك»، التي ينظمها «نادي الطيران»، وتمارين «كارديو الهيب هوب»، وتمارين التواتر عالية الكثافة التي يقدمها مدربو «ريفورم أثليتيكا»، وتمارين لياقة الملاكمين المتخصصة من «راوند 10».

وتستعرض «تكنوجيم»، المتخصصة في اللياقة، أحدث معداتها، وتتيح للمشاركين فرصة التدرب على أجهزة المشي ودراجات المهارات ومعدات تنسيق الأجسام، برفقة مدربين متخصصين من «ويرهاوس جيم» الذين يقدمون نصائح مفيدة للمشاركين.

ومن أبرز الأحداث التي شهدتها القرية، الأسبوع الماضي، ظهور خاص للعداء البريطاني مو فرح، أشهر عداء مسافات في تاريخ الألعاب الأولمبية الحديثة، والحاصل على الميدالية الذهبية. وشوهد مو فرح بين الجموع وهو يهتف للمشاركين الذين انضموا إليه حول قرية اللياقة البدنية.

يشار إلى أن قرية مركز دبي المالي العالمي للياقة، التي تقدم 300 درس لياقة مجاني، تستقبل زوارها حتى 22 نوفمبر الجاري، من الساعة السابعة صباحاً وحتى التاسعة ليلاً، خلال أيام الأسبوع، ومن الساعة الثالثة عصراً حتى التاسعة ليلاً أيام الجُمع، ومن الثانية ظهراً حتى التاسعة ليلاً أيام السبت.

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درس لياقة مجاني، تقدمها «القرية» التي تتواصل أنشطتها حتى 22 الجاري.