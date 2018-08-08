توم هاردي: تربية الأطفال الوظيفة الأصعب في العالم

المصدر: لندن - د.ب.أ

قال الممثل البريطاني الشهير توم هاردي، إنه لا توجد وظيفة في العالم أصعب من وظيفة تربية الأطفال. وأضاف هاردي (40 عاماً)، لمجلة «إسكواير» الأميركية، في عددها المقرر صدوره الشهر المقبل، «لا توجد وظيفة أصعب أو أكثر أهمية من تربية الأطفال».

يشار إلى أن توم متزوج من الممثلة تشارلي ريلي، ولديهما ابن (ثلاثة أعوام)، كما أن لدى هاردي ابن (10 أعوام) من راشيل سبيد.

وأضاف: «لدينا أفراد الجيش والشرطة والأطباء، ونكنّ لهم احتراماً كبيراً، ولكن تربية الأبناء! إنها وظيفة تتجاوز كل ذلك».

وتحدث هاردي حول التقدم في السنّ، وقال إن «جسدي بدأ يشعر بالإرهاق، ركبتي بدأت تتأثر، وأصبح لدي شعر أبيض».

يذكر أنه من المقرر عرض أحدث أفلام هاردي «فينوم» في أكتوبر المقبل.