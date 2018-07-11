البريطانيون يستقبلون ترامب بأغنية ساخرة

المصدر: لندن - د.ب.أ

قرر البريطانيون استقبال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بأغنية «أميركان إيديوت» الساخرة، حيث قامت مجموعة من محبي الفريق الغنائي «جرين داي» بدفع أغنية «أميركان إيديوت»، التي أطلقها فريق موسيقى «بنك/‏‏‏روك» الأميركي عام 2004، إلى قوائم الأغنيات البريطانية، وذلك قبيل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للبلاد.

وقد أدت الحملة التي تشنها المجموعة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» - بهدف إعادة الأغنية الشهيرة إلى القوائم الغنائية قبيل زيارة ترامب، التي من المقرر أن تبدأ في وقت متأخر من مساء غد - إلى وصول الأغنية إلى المركز الـ18 في سباق الأغنيات، «ليفصلها بذلك أقل من 4000 نسخة عن أفضل 10 أغنيات» بحسب ما أعلنته شركة «يو.كيه تشارتس» الرسمية في أحدث قوائمها.

وقال منظمو الحملة إنهم بدأوها في أواخر أبريل الماضي، لأنهم وجدوا الفكرة «مرحة، كما أنهم يعتقدون أن الآلاف سيرون ذلك أيضاً». ويشار إلى أن أغنية «أميركان إيديوت» كانت موجهة في الأصل إلى الرئيس الأميركي السابق، جورج دبليو بوش.