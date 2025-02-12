دروب أبوظبي تتزين بإبداعات جديدة

أطلق بينالي أبوظبي للفن العام المجموعة الثانية من الأعمال المشاركة في دورته الافتتاحية، وتتضمن المجموعة تسعة أعمال وتركيبات فنية جديدة بمواقع مميّزة في أبوظبي، ضمن البينالي، الذي يتواصل حتى 30 أبريل المقبل، والذي يحوّل العديد من المواقع إلى احتفالية بالفن والثقافة والمجتمع على مستوى الإمارة.

ويضم المعرض تركيبات فنية خاصة بالموقع، أبدعها أكثر من 70 فناناً من الإمارات ومن حول العالم، بما في ذلك 40 عملاً جديداً تم التكليف بها وتتخذ مواقع استراتيجية في مناطق مركزية ضمن أبوظبي والعين.

وبعد انطلاقته المميّزة، في نوفمبر الماضي، استكمل المعرض مجموعته الفنية من خلال إضافة الأعمال الجديدة لمجموعة أنغا الفنية، وأركيتيكتورا إكسبانديدا، وعائشة حاضر، ولوسيا كوخ، ورند عبدالجبار، وطارق كيسوانسون، وصوفيا بالاجاموالا، ونينا أوكور، إضافة إلى عمل من إبداع أتيليه عزيز القطامي، الذي سيستمر العمل عليه في محطة الباصات الرئيسة.

وتستضيف دروب المعرض الثمانية، خلال الأشهر الباقية للمعرض، المزيد من التركيبات الفنية الجديدة من إبداع حسين شريف، وإميلي جاسر، ورامي قاشوع، وحرفيات الإمارات، وعلياء فريد، ولطيفة سعيد، وسيكون هناك عرض أدائي تشاركي تقدمه «موبايل أكاديمي برلين» سيختتم احتفالات البينالي في أبريل المقبل.

وتتوزع التركيبات الفنية على درب كورنيش أبوظبي، ودرب حدائق أبوظبي العامة، ودرب محطة الباصات الرئيسة، ودرب وسط مدينة أبوظبي، ودرب سوق السجاد، ودرب المسرح الوطني، ودرب المجمّع الثقافي، ودرب واحة العين، ويمكن استكشاف دروب البينالي بسهولة إما بالسيارة وإما سيراً على الأقدام.

من ناحيتها، قالت مديرة البرامج الثقافية في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، ريم فضة: «يمثّل بينالي أبوظبي للفن العام علامة بارزة في المشهد الفني لأبوظبي، وتقدم الأعمال الفنية التي نكشف عنها اليوم، كجزء من المجموعة الثانية في بينالي أبوظبي للفن العام، طيفاً من وجهات النظر، وتستكشف التركيبات الفنية معاً العلاقات المتداخلة بين البيئة والمجتمع والحياة الحضرية والأصالة، وكيفية تحديد هذه العناصر للمساحات العامة في أبوظبي والعين».

ريم فضة:

. البينالي يمثّل علامة بارزة في المشهد الفني لأبوظبي.

. 9 أعمال وتركيبات فنية جديدة تطل في مواقع مميّزة بأبوظبي.