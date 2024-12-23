«لمّه» العائلية تنشر الوعي بأهمية المتاحف

أعلنت هيئة الشارقة للمتاحف تنظيم الدورة الخامسة من فعالية «لمّه» العائلية السنوية، من 25 إلى 29 الجاري في متحف الشارقة للآثار، مشيرة إلى أن الفعالية تعد فرصة للاستمتاع ببرنامج ثقافي وتعليمي يدمج بين الفنون والتاريخ، في بيئة تفاعلية ملهمة ولإثراء المحتوى الثقافي والتعليمي ونشر الوعي بأهمية المتاحف.

وتفتح أبواب «لمه» يومياً من الساعة الرابعة عصراً إلى 10 مساء، إذ تستهدف جميع أفراد العائلة من مختلف الأعمار، مقدمة لهم مزيجاً من الأنشطة الثقافية المتحفية والتعليمية والترفيهية.

وتجمع الفعالية بين العروض والأنشطة لجميع متاحف الهيئة في برنامج واحد، إذ يمكن للزوار التفاعل مع تاريخ وثقافة الشارقة بطرق مبتكرة. فمن متحف الشارقة للآثار، سيشارك الزوار في ورش عمل مثل ترميم الفخار والطباعة على الطين، إضافة إلى جلسات سرد القصص التي تنقلهم إلى عصور تاريخية قديمة.

ويمكن للزوار استكشاف فنون وعلوم الحضارة الإسلامية، من خلال الأنشطة المقدمة من متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، بينما يمكن لعشاق الفن إطلاق العنان لإبداعهم مع متحف الشارقة للفنون، عبر ورش عمل تركز على مزج الألوان لإنشاء مناظر طبيعية حيوية وفن الألوان المضيئة الفريد لتجارب ليلية.

وسيُبرز مربى الشارقة للأحياء المائية ومتحف الشارقة البحري التراث الساحلي للشارقة، من خلال ورش تتيح للأطفال تصميم مشغولات ذات طابع بحري.

ويقدّم متحف الشارقة العلمي ورش عمل تتيح للأطفال صنع سيارات صاروخية تعمل بالطاقة الهوائية، باستخدام مواد معادٍ تدويرها.