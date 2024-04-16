متاحف في برلين تُقلّص ساعات عملها

قررت متاحف مهمة في برلين تقليص ساعات عملها، بسبب الوضع المالي الصعب الناجم عن ارتفاع الكُلف وضيق الميزانيات.

واعتباراً من اليوم تعتزم تلك المتاحف إغلاق أبوابها يوماً إضافياً في الأسبوع، إلى جانب تقليص ساعات العمل اليومية. وتشمل الإجراءات الجديدة المتحف القديم (Alte Museum) ومتحف بوده (Bode-Museum) في جزيرة المتاحف، وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو. إضافة إلى ذلك ستنطبق اللوائح الجديدة على المكتبة الفنية، ومتحف «كوبفر شتيش كابينت» للفنون التصويرية، ومتحف «كونست جيفيربه» للفنون الزخرفية.