سوق الروائع.. القرية العالمية تحتفي بثقافات العالم في رمضان

تستضيف القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، خلال شهر رمضان المبارك، سوق الروائع الرمضانية، الذي يوفر لضيوفه تجربة ثقافية غنية مع العديد من المنتجات الرمضانية المميزة، والنكهات الإماراتية الأصيلة التي تلبّي مختلف الأذواق.

يمكن للضيوف زيارة سوق الروائع الرمضانية عند موقعه المركزي في وسط القرية العالمية، والذي يتألق بديكوراته المستوحاة من التراث الإماراتي العريق، ليوفر لزواره تجربة تسوق استثنائية لمنتجات رمضانية تعكس صورة مصغرة من المنتجات التي توفرها أجنحة القرية العالمية. ويأخذ السوق زواره في جولة مميزة بين التمور السعودية والقفطان المغربي والحلوى العمانية والفنون السورية وغيرها الكثير، وصولاً إلى المطبخ الإماراتي العريق الذي يقدّم تشكيلة من المأكولات الرمضانية اللذيذة.

كما يتألق السوق بديكوراته المميزة من الإضاءات البراقة التي تغطي سماءه والفوانيس الرمضانية التي توفر فرصاً لالتقاط أجمل الصور التذكارية، إضافةً إلى الجلسات العربية المتعددة والمنتشرة في وسط السوق، ليتمكن الضيوف من الجلوس والاستمتاع بالأجواء الرمضانية الفريدة في القرية العالمية.

وتستضيف القرية العالمية خلال الشهر الفضيل باقة من الفعاليات والأنشطة الرمضانية المميزة لجميع أفراد العائلة، حيث تشجّع ضيوفها على الحفاظ على لياقتهم من خلال المشاركة بتحدّي المشي مع فرصة للفوز بجوائز أسبوعية مميزة، وتقدّم لهم عروض الأوركسترا العربية الرائعة يومياً على المسرح الرئيس، كما يمكن للضيوف أيضاً الاستمتاع بمجموعة من العروض الرمضانية الحية على مسارحها المتنوعة، ومشاهدة عروض الليزر والنار الرمضانية عند بحيرة التنين، إضافة إلى عروض الألعاب النارية الشهيرة في كل يوم جمعة وسبت عند الساعة التاسعة مساءً.

ولضيوف القرية العالمية الصغار نصيب من المرح والتسلية خلال الشهر الفضيل، حيث سيكون بإمكانهم الاستمتاع بعروض الأفلام الكرتونية في كل ليلة عند مسرح الصغار، إضافةً إلى عروض الدمى المتحركة في أيام نهاية الأسبوع.

وتستقبل القرية العالمية ضيوفها يومياً خلال شهر رمضان المبارك من الساعة التاسعة مساءً حتى الثانية بعد منتصف الليل.