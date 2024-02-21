%13 من سكان ألمانيا لا يعرفون «السنة الكبيسة»

كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا أن 13% من سكان البلاد قالوا إنهم لا يمكنهم إعطاء تعريف للمقصود بمصطلح «السنة الكبيسة»، مقابل 76% قالوا إنهم يعرفون المقصود بهذا المصطلح، فيما لم يرد 11% على سؤال الاستطلاع.

جاء ذلك في الاستطلاع التمثيلي الذي أجراه معهد «يوجوف» لأبحاث الرأي أول من أمس، وشمل نحو 3700 شخص.

يُذكر أنه في السنة الكبيسة، يتكوّن العام من 366 يوماً بدلاً من 365 يوماً، حيث يضاف اليوم الـ29 لشهر فبراير في مثل هذه السنة.

ويُعْزَى اليوم الزائد إلى سبب يتعلق بعلم الفلك، إذ لا تحتاج الشمس إلى 365 يوماً بالضبط للدوران حول الأرض، بل تحتاج إلى 365 يوماً وخمس ساعات ونحو 49 دقيقة تقريباً. ويتم إدراج هذا اليوم الزائد عادة كل أربع سنوات لتعويض الفارق بين السنة الفلكية - أي السنة الشمسية - والسنة التقويمية.