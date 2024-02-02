«أخوات الصحراء».. احتفاء إبداعي بعزيمة فنانات المناطق الصحراوية

تتواصل فعاليات النسخة الافتتاحية من مهرجان «ضيّ دبي» الذي تنظمه مدينة إكسبو دبي بالشراكة مع مؤسسة AGB Creative ودعم هيئة الثقافة والفنون في دبي، وتلقي من خلاله الضوء على المواهب الإبداعية الإماراتية من خلال برنامج حافل بالعروض الضوئية الآسرة والتركيبات الفنية المبتكرة والحوارات القيّمة، إضافة إلى ورش العمل التطبيقية.

ومن أبرز فعاليات المهرجان العرض الضوئي «أخوات الصحراء»، الذي حوّل قبّة ساحة الوصل الشهيرة إلى لوحة فنّية غامرة ونابضة بالحياة. وتمثل هذه الفعالية تحيّة تقدير لأعمال الفنانة الإماراتية الراحلة ظبية جمعة لملح، التي كانت نموذجاً للعزيمة والإصرار، إذ تحدّت حالة صحية أفقدتها الحركة والنطق، لتتواصل مع العالم الخارجي بخطوط ونقاط خاطبت بها قلوب الناس وعقولهم حتى أصبحت لغتها الخاصة، فاختارت بذلك الفنّ وسيلة للتعبير عن أفكارها ومشاعرها الداخلية، وروت قصتها وذكرياتها عن بحر وصحراء دبي عبر أكثر من 200 عمل أبهرت العالم. والجدير بالذكر أن الفنانة ظبية جمعة لملح هي والدة الفنان الإماراتي المعروف مطر بن لاحج، الذي يشارك أيضاً في مهرجان «ضيّ دبي» الفني من خلال تحفته الفنية «حركة السكون».

وقالت المخرج الإبداعي التنفيذي للفعاليات والترفيه في مدينة إكسبو دبي، آمنة بالهول: «عندما رأينا الأنماط في أعمال ظبية، أدركنا على الفور أوجه التشابه مع فنانات أخريات في المناطق الصحراوية حول العالم. لقد عدت للتو من أستراليا حيث اختبرت تجربة غامرة من الفن المحلي الجميل، وكانت أوجه التشابه مذهلة من حيث الأنماط القبلية والهندسية، مروراً بالرموز التي تملأ اللوحة من الزاوية إلى الزاوية، وصولاً إلى الألوان العديدة الزاهية، فخطرت في ذهني الفكرة: لماذا لا نجمع في قبة الوصل أعمال هؤلاء الفنانات اللاتي يشتركن في الموهبة والعزيمة كأنهن أخوات؟ وهكذا ولدت فعالية أخوات الصحراء».

وقال أنتوني باستيك، الرئيس التنفيذي والمدير الإبداعي في AGB Creative: «عرض أخوات الصحراء تعبير عن روح مهرجان (ضيّ دبي) كمكان يحتفل بالنور الذي في داخلنا جميعاً. ورغم أنّ هؤلاء الفنانات يتحدّرن من ثقافات مختلفة ولهن تجاربهن وقصصهن الفريدة ومنظورهن الخاص، فإن قوتهن وعزيمتهن توحّد في ما بينهن. وهكذا تكتسب أعمالهن معاً حياةً خاصة بهن من خلال هذا العرض الرائع».

والعرض الضوئي البالغة مدته خمس دقائق يشمل أربعة أعمال، بدءاً من ليلة مضاءة بالنجوم وعاصفة رملية تجسيداً لعمل ظبية الأول، ثم عملي كوليتجا ومالانغو قبل الختام بعمل آخر لظبية.

تم تصميم العرض الفني ليجعل الزائر يشعر كأنه يقف في قلب إناء من الرمل، حيث تمتلئ الجدران الداخلية للقبّة من الكوّة إلى الأسفل مع بروز الرمال وتحوّلها إلى ألوان نابضة، ثم يملأ صوت الحبيبات المتطايرة أجواء الساحة. وتُظهر الانعكاسات الضوئية المؤثرة كذلك توقيع ظبية جمعة لملح المميز «الله كريم».

وتعرض أعمال الفنانات على سطح مداره 360 درجة بدقة عالية ومؤثرات صوتية باهرة، وتجسّد قوة الروابط التي توحد العالم وأهمية الفن في مد جسور التواصل بين الأفراد والثقافات المختلفة. كما تجسّد أيضاً روح التنوّع الثقافي والتعاون الدولي التي تتمتع بها دبي، والتي كانت دائماً العنصر الأساسي في نسيج دبي ونجاحها وتطورها. وتمثل أيضاً رسالة إلى الأجيال المقبلة يتم توصيلها من خلال اللغة المشتركة للفن والجمال والأمل.

. الفعالية تحيّة تقدير لأعمال الفنانة الإماراتية الراحلة ظبية جمعة لملح، التي كانت نموذجاً للعزيمة والإصرار.