«رموز الطلسم».. 100 عمل لهينوك ملكامزر في ضيافة الشارقة

تنظم مؤسسة الشارقة للفنون، بالتعاون مع معهد إفريقيا في جامعة الدراسات العالمية، وهيئة الشارقة للمتاحف، معرض «رموز وصور الطلسم»، للفنان هينوك ملكامزر، في الفترة بين 24 الجاري و16 يونيو المقبل.

ويستضيف المعرض متحف الشارقة للفنون، وتقيّمه إليزابيث جيورجيس، الأستاذة المشاركة في تاريخ الفن والنظرية والنقد في معهد إفريقيا، ويُعدّ أكبر معرض فردي لهينوك حتى الآن، إذ يضم أكثر من 100 عمل، بما يتيح للجمهور مشاهدة تنويعات من لوحاته التي تضج بأنماط كثيفة وألوان متعددة الأشكال والرموز والكلمات والأرقام.

وأنجز الفنان هذه التكوينات المذهلة بصرياً باستخدام «الأكريليك» والقماش، إضافة إلى الأصباغ الطبيعية التقليدية، إذ توفر ممارسته الفنية الفرصة أمام الجمهور لاستكشاف العديد من التجليات (الطلسمية) في الوقت الراهن، والتي يُعدّ أن مفتاح قراءتها فنياً يكمن في البدء من المركز، إذ تنزاح العيون تدريجياً نحو الخارج، وتبدأ كل تعريشة بكلمة أو مفهوم روحي يجسّد العلاقة المضمرة بين اللون والشكل الأبجدي الخاص بلغة (الطلسم).

ويستلهم الشكل الفني (الطلسمي) في إثيوبيا الرموز والرسومات والنصوص، التي تعكس أهمية روحية وفلسفية، إذ تأثرت الأشكال المستخدمة في هذا الفن على امتداد حقب طويلة بالتاريخ الاجتماعي والسياسي والثقافي لذلك البلد، كما وظّفت أساليب التعبير الحديثة في معالجة أبرز المشكلات في العالم المعاصر، مثل كوارث المناخ والحرب والفقر.