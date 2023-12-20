معرض «ليلة القدر».. بلمسات سعودية في مهرجان الفنون الإسلامية

ضمن فعاليات الدورة الـ25 من مهرجان الفنون الإسلامية، افتتح مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة مدير المهرجان، محمد إبراهيم القصير، معرض «ليلة القدر»، للفنانة السعودية رغد الأحمد، في مركز 1971 للتصاميم في جزيرة العلم.

وحضر افتتاح المعرض المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) أحمد عبيد القصير، ومدير بيت الحكمة مروة العقروبي، وعدد من الفنانين والإعلاميين والجمهور.

وتجوّل القصير والحضور في المعرض، وتعرّفوا إلى تفاصيل العمل الذي يهدف إلى التعبير عن الرحلة الشخصية للفنانة.

يشار إلى أن رغد الأحمد فنانة سعودية تجريبية متعدّدة الوسائط، تخرّجت بدرجة البكالوريوس في التصميم الداخلي والأثاث من جامعة الملك عبدالعزيز عام 2016. وتستخدم مجموعة متنوعة من الوسائط مثل الكولاج والتجهيز الفني والنحت والأفلام الرقمية كوسيلة للتعبير، وتستلهم الفنانة من خلفيتها الثقافية المتنوعة، وتُبدع أعمالاً فنية غزيرة باستخدام عناصر مألوفة من العمارة الإسلامية وعدد لا يحصى من أنماط التصميم الهندسي الحضري في مزيج بين الحياة القديمة، والحياة الحضرية والتكنولوجيا.