الشارقة للفنون تنظم «أمسيات بيت الشامسي»

تنظم مؤسسة الشارقة للفنون دورة جديدة من «أمسيات بيت الشامسي»، تضم طيفاً واسعاً من ورش الفنون البصرية، مثل الطباعة بالقوالب والرسم والتلوين، إضافة إلى الفنون الصوتية والكتابة الإبداعية والعمارة.

وينعقد البرنامج في بيت عبيد الشامسي التراثي، الذي يمثّل أحد أبرز معالم العمارة التاريخية لإمارة الشارقة، حيث تُستمَد موضوعات الورش من عمارة حي المؤسسة وطبيعته الثقافية، مع التركيز بشكل خاص على مفهوم الاستدامة، إضافة إلى الورش المستلهمة من معارض المؤسسة المقامة حالياً.

ويشرف على الورش الفنية للبرنامج - الذي يستمر حتى 20 يناير 2024 - فنانون محترفون من جميع التخصصات، باستخدام أسس التقنيات الفنية وكيفية تطبيقها، ضمن مفاهيم إبداعية متنوعة وتوظيفها لتطوير مهاراتهم وممارستهم الفنية، حيث ستكون هذه الورش المجانية مناسبة لجميع الفئات العمرية.

وانطلاقاً من تركيزها على البعدين الثقافي والتاريخي، ستقدّم الأمسيات عدداً من الورش تشمل التعرّف عن قرب إلى الثقافة والتقاليد العربية، من خلال جلسات الاستماع لقصص شعبية من عصور مختلفة.

أما في الجانب المعماري فستركز الورش على المشهد الطبيعي لإمارة الشارقة، كما في الجولة الميدانية بشارع البرج المعروف بشارع البنوك، التي تستكشف كيفية البناء والأهمية المعمارية للهياكل، والخرائط التاريخية والخطط الحضرية الرئيسة، والصور الجوية، إضافة إلى تأثير التطوير في السياق الحضري للشارقة، وجولات أخرى لرسم المناظر الطبيعية.