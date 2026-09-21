في «الشارقة للموزعين».. تجارب تحفز على وقت أطول بين الكتب

بحثت جلسات وورش الدورة الخامسة من «مؤتمر الشارقة للموزعين» أساليب عملية تساعد المكتبات على توسيع قاعدة جمهورها، وتعزيز ارتباطها بالقراء، من خلال استقطاب الأشخاص الذين لا يقرؤون بانتظام، والاستفادة بصورة أفضل من مساحات المكتبات، وبناء مجتمعات تجمعها اهتمامات مشتركة، وتطوير تجارب تشجع الزوار على قضاء وقت أطول بين الكتب.

وتناولت الجلسات والورش، التي أقيمت ضمن المؤتمر الذي نظمته هيئة الشارقة للكتاب على مدى يومين في مركز إكسبو الشارقة، واختتم أمس، نماذج مختلفة لتعزيز تفاعل الجمهور مع المكتبات والقراءة، شملت تصميم تجربة أكثر جاذبية داخل المكتبة، وتعزيز أثر المكتبات المستقلة من دون الحاجة إلى زيادة مساحتها.

وقاد الرئيس التنفيذي لشركة بوك إكسس في ماليزيا، ومؤسس «بيغ باد وولف» ورئيسها التنفيذي، أندرو ياب، ورشة بعنوان «ما بعد قارئ الكتب: كيف تجذب المكتبات غير القراء؟»، ناقشت أهمية النظر إلى ما يتجاوز قاعدة العملاء الحالية للمكتبات، وفهم سلوك الأشخاص الذين لا تشكل القراءة عادة منتظمة في حياتهم.

وتناول ياب دور تصميم المكتبة وأجوائها وبعض المبادرات البسيطة ومنخفضة الكلفة في تشجيع الزائر على قضاء وقت أطول داخلها، وإثارة فضوله تجاه الكتب، بما قد يقوده إلى التفاعل مع القراءة. ودعا بائعي الكتب إلى تجربة أفكار عملية تتناسب مع طبيعة مساحاتهم، بدلاً من افتراض أن استقطاب قراء جدد يتطلب استثمارات كبيرة أو توسعاً في مساحة المكتبة.

وطرح ياب، في هذا السياق، أمثلة بسيطة مثل تخصيص مساحة صغيرة للجلوس وتقديم القهوة مجاناً، موضحاً أن المكتبات محدودة المساحة تستطيع أيضاً تجربة أساليب جديدة لجذب الزوار من دون استثمارات كبيرة.

ومن إسبانيا، قدمت مالكة مكتبة «El Retiro de Las Letras»، إيزابيل كريستينا جيرالدو، جلسة بعنوان «النمو خارج حدود المكتبة: كيف تزيد المكتبات المستقلة أثرها من دون زيادة مساحتها؟»، تناولت خلالها سبل تعزيز قدرة المكتبات الصغيرة على المنافسة من دون الحاجة إلى التوسع في مساحتها الفعلية.

وتوسعت الجلسات والورش في استكشاف أشكال مختلفة لبناء علاقة أقوى بين المكتبات والقراء والمجتمعات المحيطة بها، انطلاقاً من الاهتمامات المشتركة، ووصولاً إلى الفعاليات التي تخلق تجارب جديدة حول الكتاب.