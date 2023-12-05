مهرجان الشيخ زايد.. احتفال عيد الاتحاد من الأرض إلى السماء

وسط حضور جماهيري كبير من شتى أنحاء العالم، احتفل مهرجان الشيخ زايد، بعيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات، ببرنامج خاص يضم العديد من الفعاليات على الأرض وفي السماء، عكست فرحة الوطن وشعب الإمارات، وفخره بإنجازات الدولة، واعتزازه بعَلم الاتحاد، وبالقيادة الحكيمة.

واستقبلت أقسام وأجنحة وساحات المهرجان الزوار من مختلف الفئات العمرية، بمجموعة كبيرة وغنية بالفعاليات الثقافية التراثية والترفيهية المتنوعة، التي بدأت عند الساعة الرابعة عصراً، واستمرت حتى الواحدة صباحاً، وشملت الألعاب النارية الكبرى، والبالونات الطائرة، وعروض الدرونز المميزة، وعروض نافورة الإمارات، ومسيرة الحضارات، إضافة إلى العروض المتجولة، والموسيقى والأهازيج والعروض الشعبية، للتعبير عن الثقافة الإماراتية وتقاليدها في ظل الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة.

والتف آلاف الزوار حول نافورة الإمارات، أكبر وأضخم نافورة مائية من نوعها في المنطقة، للاستمتاع بالفعاليات والعروض الاحتفالية، وتفاعل زوار المهرجان، خصوصاً الأطفال مع عروض إطلاق البالونات الطائرة التي انطلقت في سماء المهرجان لترسم ملامح البهجة والسعادة على أوجه الزائرين، من خلال أكثر من 15 ألف بالون طائر بألوان متعددة ومميزة، كما زيّنت الألعاب النارية الكبرى بأشكالها وأضوائها المبهرة وأصواتها، وأبهرت طائرات «الدرونز» زوار المهرجان، من خلال العرض المميز الذي حاكَى العناصر المرتبطة بتاريخ دولة الإمارات، واستعرضت طائرات الدرونز خلال العرض تصاميم دائرية، تعبر كل واحدة منها عن إمارة من الإمارات السبع على حدة، والتي اتحدت بمجموعها لترسم خريطة دولة الإمارات العربية المتحدة.