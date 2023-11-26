«مراكش الدولي للفيلم» ينطلق دون سجادة حمراء

رفع الستار، أول من أمس، عن الدورة الـ20 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش، التي ستستمر حتى الثاني من ديسمبر المقبل.

ونظم حفل الافتتاح في قصر المؤتمرات وسط مراكش، ويضم أعضاء لجنة التحكيم: الممثلة الأميركية الحائزة جائزة «أوسكار»، جيسيكا تشاستين، والممثلة الإيرانية زهراء أمير، والممثلة الفرنسية كامي كوتان، والممثل والمخرج الأسترالي، جويل إجيرتون، والمخرجة البريطانية، جوانا هوك، والمخرج السويدي المصري الأصل، طارق صالح، والكاتبة الفرنسية المغربية الأصل، ليلى السليماني. وتشمل المسابقة الرسمية للمهرجان 14 فيلماً. ومن المنتظر أن يعرض في هذه الدورة 75 فيلماً من 36 بلداً.