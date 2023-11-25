أثير «دبي» و«نور دبي».. جرعات سعادة على مدار الساعة

أطلقت «دبي للإعلام» أخيراً الدورة البرامجية الجديدة الخاصة بإذاعتي «دبي» و«نور دبي»، وتتضمن تشكيلة متنوّعة من البرامج الاجتماعية والتراثية والدينية الجديدة التي تبث للمرة الأولى، إلى جانب مواسم متجددة من البرامج التي نالت نجاحاً جماهيرياً كبيراً، إضافة إلى فواصل إذاعية مبتكرة تعكس حرص «دبي للإعلام» على رفع مستوى وعي الجمهور وتوسيع دائرة معارفهم، بفضل ما تحمله من معلومات وفوائد عديدة في مختلف المجالات.

وضمن دورتها الجديدة تقدم إذاعة دبي باقة من البرامج الترفيهية التي تمتاز بطابعها الشبابي والعصري، وتتضمن برنامج «صباحكم سعيد» المنوع الذي يقدمه الثلاثي: سلامة السويدي ومحمد العويسي ومهرة عبدالله، في تمام السابعة صباحاً من الإثنين إلى الجمعة، فيما تتولى دينا شرف وسيف عبدالله تقديم برنامج «بوليفارد 93»، ويبث من الإثنين إلى الجمعة (11 صباحاً حتى الواحدة ظهراً)، بينما يسعى إبراهيم استادي بالتعاون مع لونا غفرة إلى نقل نبض دبي عبر فقرات برنامج «دبي لايف» من الإثنين وحتى الجمعة في الثانية ظهراً.

ويهدف «عصر السعادة» الذي يقدمه عبدالله إسماعيل وماجد الجناحي، من الإثنين وحتى الجمعة إلى بث جرعات السعادة والإيجابية في نفوس مستمعي إذاعة دبي، أمّا فاطمة عبدالرحمن وسامر الطرابلسي فيطلان عبر فقرات «كوكب آخر» الذي يبدو أشبه بـ«الدليل السياحي»، إذ يأخذان المستمعين في جولة بين جنبات دبي تبدأ السابعة مساءً لثلاث ساعات.

في حين، يطل يوسف الحمادي كل خميس في الثالثة عصراً، عبر البرنامج الأسبوعي «الناس للناس» الذي يقدم تحت رعاية مؤسسة تراحم الخيرية، فيما يتولى أيوب يوسف تقديم البرنامج الأسبوعي «إمارات الخير» الذي يبث مساء الجمعة بالتعاون مع «جمعية دار البر» عبر أثير «دبي» و«نور دبي». في حين يطل جاد شهيب وسوسن سعد في تمام السادسة مساءً من السبت والأحد خلال البرنامج الشبابي «ويك بلا إند».

ويتجدد أثير إذاعة «نور دبي» بدورة برامجية دسمة، تتضمن تشكيلة من البرامج الهادفة والمنوعة التي تلبي أذواق المستمعين، وعلى رأسها «البث المباشر» الذي يقدمه الإعلامي راشد الخرجي يومياً من الإثنين وحتى الجمعة، في تمام السابعة وحتى العاشرة صباحاً، بينما تطل ميرهان الدسوقي في 11 صباحاً من الإثنين وحتى الجمعة عبر برنامج «حياتها» المعني بتمكين المرأة. ويقدم الدكتور بسام درويش في تمام 12 ظهراً من الأحد وحتى الخميس جرعة صحية عبر برنامجه «بلسم». أمّا أحمد الكتبي فيقدم من الإثنين وحتى الخميس برنامج «السالفة وما فيها» في الثانية ظهراً.

ويجدد كفاح الكعبي إطلالته عبر «روحك رياضية» في الرابعة عصراً من الإثنين وحتى الجمعة، وتطل أمل محمد على المستمعين في السادسة مساءً من الإثنين وحتى الخميس عبر البرنامج الاجتماعي «مع الناس». علاوة على البرنامج الأسبوعي «دروب العطاء» الذي يبث الإثنين الساعة الثالثة عصراً. ويتولى أحمد عبدالكريم تقديم برنامج التوجيه الأسري «ساعة أسرية» الذي يبث السابعة مساءً من الإثنين حتى الأربعاء، ويقدم الدكتور خالد العنبري خلال الأحد والثلاثاء والخميس، تفاسيره للرؤى والأحلام عبر برنامجه «أحلام سعيدة».

أمّا هدى الفهد، فتستضيف مساء كل إثنين عبر برنامجها «أثير المحبة» نخبة من الشعراء، ويسلط المحامي عيسى بن حيدر مساء كل ثلاثاء الضوء على القوانين الجديدة في الدولة عبر «روح القانون»، ويضيء محمد الظفري في «رواد» على نجاحات الشباب الإماراتيين بالقطاع الخاص، الأربعاء والجمعة الساعة الثامنة مساءً.

ويقدم الدكتور جاسم ميرزا مساء كل خميس برنامج «لمن يهمه الأمر»، ويطل جمعة بن ثالث مساء كل أحد مع برنامج «قول الأوليين». بينما يقدم جمال مطر السبت والأحد برنامج «سيرة ذاتية». وتتضمن الدورة البرامجية مجموعة من الفواصل المنوعة التي تذاع على مدار ساعات اليوم، وعلى رأسها «شوارع دبي» و«وجهات سياحية» مع ميرهان الدسوقي، و«وطن العطاء» مع هدى الفهد، و«مفاهيم COP28» مع دجى بن فرج. بينما يستعرض فاصل «عام الاستدامة» إنجازات ومبادرات الدولة في الممارسات المستدامة. وتقدم أمل محمد نصائح للسائقين من خلال فاصل «على الطريق»، ويضيء أحمد الكتبي عبر فاصل «نصائح سيبرانية» على التوعية المتعلقة بالأمن السيبراني.

• البرامج تهدف إلى رفع مستوى وعي الجمهور وتوسيع معارفهم، بما تحمله من معلومات وفوائد في مختلف المجالات.

أخبار الوطن

تتضمن الدورة البرامجية نشرات إخبارية تركز على أهم أخبار الوطن والأخبار العالمية والاقتصادية والرياضية وغيرها، إلى جانب «صوت الواقع» التي تقدم على مدار الساعة، وتستهدف الجهات الحكومية في الدولة لترويج الخدمات والفعاليات والمبادرات المجتمعية المقدمة للجمهور.