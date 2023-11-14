«مجلس القراءة».. نافذة حيّة لاستعراض عناوين مفيدة

عقدت دائرة المالية المركزية بالشارقة، خلال مشاركتها في معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي اختتم أول من أمس، جلسات مبادرتها المعرفية «مجلس القراءة» بمشاركة 20 عضواً من موظفي الدائرة المنضمين إلى المجلس. وقالت أمين مجلس القراءة في الدائرة عائشة المازمي، إن «المجلس مبادرة نوعية أطلقتها الدائرة ضمن قيمها المؤسسية في مجال الثقافة والعلم والاستثمار الأمثل للمعارف، إذ تنعقد جلسة ثقافية وأدبية خارجية كل ثلاثة أشهر، لمناقشة بعض الكتب المفيدة والإصدارات القيمة، ويتم اختيار مواقع ملهمة لاستضافة هذه الجلسات في مناطق مختلفة من الإمارة». وأضافت أن مبادرة «مجلس القراءة» تُسهم في تحفيز الموظفين ونشر ثقافة القراءة فيما بينهم، وترسيخ مهارات الاطلاع والتعلم الذاتي والتطوير المستمر للقدرات، كما تتيح لهم المجال للاستفادة من خبرات الزملاء، ومناقشة الأفكار وإنتاج الرؤى المختلفة؛ ما ينعكس إيجاباً في توسيع مداركهم وإثراء خبراتهم، وتحصيل المعارف النوعية وتنمية قدراتهم، وجميعها نتائج تعود عليهم بالنفع وتحسين الأداء، سواء على الصعيد الوظيفي أو الاجتماعي أو الشخصي.

وشكلت مشاركة أعضاء المجلس نافذة حية لاستعراض الحضور كتباً مختارة، ومشاركتهم الأفكار ونتائج قراءاتهم لهذه الكتب مع بقية الأعضاء.