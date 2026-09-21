حاكم الشارقة يعتمد 500 مسكن للحالات ذات الأولوية.. ودعماً لاستكمال 127 مسكناً

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الحزمة الأولى للحالات ذات الأولوية في الإسكان للمواطنين، والتي تشمل 500 مسكن بتكلفة قدرها 400 مليون درهم.

وقال رئيس دائرة الإسكان في الشارقة، خالد بن بطي المهيري، لـ"الخط المباشر"، إن سموه اعتمد أيضاً تقديم دعم سكني لمواطنين شرعوا في بناء منازلهم فردياً وبلغوا نسب إنجاز متقدمة ولم يتمكنوا من استكمالها ويشمل الدعم 127 مسكناً، بمبلغ إجمالي قدره 101 مليون و600 ألف درهم.