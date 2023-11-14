ندوات تعزّز المعرفة الاقتصادية

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، خلال مشاركتها في النسخة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب عدداً من الندوات وورش العمل التي تعزز مفهوم المعرفة الاقتصادية. وتناولت الندوات عدداً من المحاور، منها دور الدائرة في حماية الملكية الفكرية وحماية المستهلك، وكذلك دور استشراف المستقبل في الاقتصاد وتحفيز الاستثمار وتنمية الاقتصاد «الطريق إلى الاستدامة»، وغيرها من الموضوعات. وأكدت الدائرة تبنيها استراتيجية عامة بالتزامن مع معرض الشارقة الدولي للكتاب، تهدف إلى الارتقاء بالعنصر البشري، لاسيما قطاع الشباب من خلال نشر مفهوم المعرفة والثقافة الاقتصادية، إذ نظمت ست ندوات ثقافية، أسهمت بدورها في رفع الثقافة الفردية بمفاهيم الاستدامة والابتكار والتطوير ورفع جودة الحياة والبيئة الاقتصادية.