وصفات رومانية في أروقة المعرض

شاركت الطاهية الرومانية إيرينا جورجيسكو، الحاصلة على جائزة جيمس بيرد المرموقة في الولايات المتحدة في فئة المخبوزات، جمهور معرض الشارقة للكتاب، الكثير من المعلومات حول الطعام الروماني التقليديّ. جاء ذلك خلال فقرة تفاعلية استضافها «ركن الطهي»، واختارت إيرينا جورجيسكو أن تعرّف الجمهور العربي بثلاثة من أشهر الأطعمة التي لا تخلو طاولة في بوخارست منها، أولى هذه الوصفات، هي طبق «الدجاج المطبوخ مع الزلابية»، وشاركتها إيرينا مع الجمهور حساء الخس مع البصل، من كتابها الشهير «كارباثيا»، والوجبة الأخيرة التي شاركت جورجيسكو وصفتها وطريقة تحضيرها مع جمهور ركن الطهي «خبز اللانغوس مع المربى والكريمة»، وهي مشهورة في المطبخ المجري والروماني والصربي.