«شاعر المليون 11».. الرحلة مستمرة بأجواء حماسية

بُثت الحلقة التسجيلية الثانية من برنامج «شاعر المليون» في موسمه الـ11، عبر حلقة مميزة، ضمن مجموعة حلقات أسبوعية تسجيلية رصدت أحداث لجنة التحكيم في جولتها للموسم الـ11، التي تضمّ في عضويتها كلاً من: الدكتور غسان الحسن، والدكتور سلطان العميمي، وحمد السعيد، فيما تنوّعت آراء لجنة التحكيم حول المشاركات، مثل عدم الإجازة وتقديم فرصة إضافية للمشاركين لتحسين أوضاعهم.

وشهدت الحلقة التسجيلية الثانية مقابلات أعضاء لجنة التحكيم للشعراء في أبوظبي، كثافة كبيرة في المشاركة، وقابلت اللجنة العديد من الشعراء من مختلف الجنسيات، وتميّزت الحلقة بالإثارة والمواقف الطريفة، كما رصدت كاميرات البرنامج مواقف أخرى أثناء المقابلات بين لجنة التحكيم والشعراء.

وتنوّعت أغراض القصائد الشعرية بين الغزل والمدح والرثاء، إضافة إلى الحالات الإنسانية الذاتية لتجارب الشعراء الخاصة. وتخلّلت الحلقة مشاركة لبعض الشعراء الذين شاركوا في مواسم سابقة، مؤكدين أنهم عادوا بنضج معرفي أكبر لخوض التحدي، وأن التجربة الحالية هي ثمرة المشاركات السابقة في البرنامج، ومنهم الشاعر عاطف الحربي من المملكة العربية السعودية، الذي أعرب عن سعادته لمقابلة لجنة التحكيم والمشاركة للمرة الثانية على التوالي في هذا الموسم، معلناً من خلال مشاركته المقدرة على المنافسة، كما عبّر عن حلمه الكبير في الوصول إلى «البيرق».

كما أثبت أصحاب الهمم موهبتهم الشعرية المميزة في «شاعر المليون»، عبر حضور لافت للشاعر العراقي عبدالرحمن الشمري الكفيف، الذي نال إعجاب اللجنة وحظي بالإجازة بالإجماع.

• تميّزت الحلقة التسجيلية الثانية بالإثارة والمواقف الطريفة.