باسم يوسف ينتظركم في الشارقة بعنوان جديد

يحل الإعلامي المصري الشهير باسم يوسف، ضيفاً على الدورة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، يوم الجمعة المقبل.

وسيوقّع باسم يوسف كتابه الجديد بقاعة الاحتفالات بمركز إكسبو الشارقة خلال الحدث الثقافي الذي تتواصل فعالياته حتى 12 نوفمبر الجاري.

ويعد باسم يوسف واحداً من أشهر الإعلاميين العرب، وقبل أن يدخل عالم الإعلام كان جراح قلب متخصصاً، إذ تخرج في كلية الطب بجامعة القاهرة عام 1998، وعمل جراحاً لمدة 13 عاماً، ثم انتقل إلى الإعلام عام 2011، حين أطلق أول برنامج له على «يوتيوب»، وحقق نجاحاً كبيراً أسهم في انتقاله إلى التلفزيون في 2012. وفي العام التالي، اختير من قبل مجلة تايم كواحد من أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم.