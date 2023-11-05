«حِرفة الأجداد فخر الأحفاد» في سوق القطارة

تحت شعار «حِرفة الأجداد.. فخر الأحفاد»، انطلقت فعاليات النسخة التاسعة من مهرجان الحِرف والصناعات التقليدية في سوق القطارة بالعين، الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي حتى 20 الجاري.

ويمثل المهرجان ملتقى لأفراد المجتمع من مختلف الأعمار والثقافات للاحتفال بالفنون الثقافية والحِرف والصناعات التقليدية. ويوفر للزوّار برنامجاً حافلاً بالعروض الحية، والأنشطة، وورش العمل، وعروض الأداء المتميزة لمجموعة من الخبراء وأصحاب المواهب من أنحاء دولة الإمارات.

ويمكن لزوّار المهرجان حضور ورش الحِرف والصناعات التقليدية، بما في ذلك سلسلة «برنامج السويعية» من ورش العمل التراثية التي تنظم في مركز القطارة للفنون، والعروض الفنية الجماعية. إضافة إلى زيارة سوق الأسر المنتجة، الذي يضم أكثر من 100 متجر للبيع بالتجزئة، والأكشاك. علاوةً على ذلك، يمكن للزوّار ارتياد منطقة تجار المستقبل، حيث يعرض شباب إماراتيون منتجاتهم، إلى جانب العديد من الأنشطة الأخرى.

وإلى جانب الأنشطة اليومية الأخرى، يمكن للأطفال خلال عطلة نهاية الأسبوع الاستمتاع بجلسات سرد القصص التفاعلية المسلية.

وسيحظى البالغون بالاستمتاع بأنشطة «المقهى الأدبي»، وفرصة لقاء مؤلفين، واكتساب رؤى حول الثقافة والتراث الإماراتيين.