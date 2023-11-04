نسخة نادرة من «هاري بوتر» بـ 50 ألف درهم

عُرضت واحدة من خمس نسخ فقط في العالم من الطبعة الأولى لرواية «هاري بوتر وحجرة الأسرار» لعام 1998، موقعة بخط الكاتبة البريطانية جيه كيه رولنغ، ضمن فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2023، مثيرة دهشة الزوار بسعرها الذي وصل إلى 50 ألف درهم، وندرتها وقيمتها الأدبية التي شكّلت الرواية الثانية من سلسلة روايات هاري بوتر، ونالت إعجاب القراء والنقاد، وتحولت إلى فيلم حقق إيرادات غير مسبوقة في شباك التذاكر حول العالم.