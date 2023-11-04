وولي سوينكا: المسرح أفضل وسائل نقل المعرفة

أكد الكاتب النيجيري، وولي سوينكا، الحاصل على جائزة نوبل للآداب، أن المسرح من أفضل وسائل نقل المعرفة، ليس من ناحية المادة المسرحية وحسب، وإنما من ناحية عملية تفسير النص بأكثر من 20 طريقة مختلفة، لا سيما في مجال العمل المسرحي أو تدريس المسرح، حيث يتم البحث لوقت طويل عن الخلفية التاريخية والاجتماعية والسياسية والفلسفية لحدث صغير أو فكرة بسيطة جداً، وتقديمها بطرق عدة مختلفة للجمهور.

جاء ذلك خلال «لقاء الطلاب مع وولي سوينكا» التي استضافت عملاق المسرح الإفريقي، الذي ألهم أجيال المستقبل من طلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية من زوار المعرض.

وحول الكاتب المسرحي وعلاقته بأعماله المنشورة، نوه سوينكا بأن كاتب المسرحية يريد مشاهدة عمله على المسرح وليس فقط رؤية كتابه منشوراً، بعكس الشاعر والروائي.

وعن العوامل التي ألهمته على احتراف الكتابة، استرجع سوينكا أيام طفولته، عندما لم يكن يسمح له والده بلمس الكتب التي يحتفظ بها في الخزانة، مشدداً على أن الفضول كان يدفعه للوصول إلى تلك الكتب بأي طريقة ممكنة.