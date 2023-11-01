جامعة الإمارات تحتفي بأصحاب نشر في مجلات عالمية

احتفت جامعة الإمارات العربية المتحدة أمس، بعدد من الباحثين أصحاب النشر في أرقى المجلات العالمية.

وأشاد المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى للجامعة زكي أنور نسيبة، خلال حفل التكريم، بالإنجازات البارزة لجامعة الإمارات ممثلة في أعضاء هيئة التدريس والباحثين وطلاب الجامعة الذين نجحوا في نشر أعمالهم العلمية في أرقى المجلات العلمية الرائدة في العالم. وقال: إن «نجاحكم هذا يُمثّل الجودة العالية للأبحاث التي تقوم بها جامعة الإمارات، كما أن نشر نتائج الأبحاث في المجلات الأكاديمية العلمية الرصينة على الصعيد العالمي يُعد اعترافاً ومؤشّراً بتميّز وريادة جهودكم العلمية والبحثية، ويُضيف إلى السُمعة العالمية للجامعة».

وأضاف نسيبة: «نُركّز في الجامعة على الأبحاث التي تحمل تأثيراً إيجابياً وقابلة لدعم احتياجات التنمية المُستدامة في الوطن وتسهيل انتقاله إلى اقتصاد المعرفة».