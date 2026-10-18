40 % من الجامعات الأفضل عربياً في 2027.. إماراتية

تبوّأت الجامعات الإماراتية المركز الأول في قائمة أفضل 15 جامعة عربية لعام 2027 برصيد 6 جامعات، ما يعادل 40% من الجامعات الموجودة في القائمة، مقابل 4 جامعات سعودية، وجامعة واحدة لكل من قطر وسلطنة عمان، والأردن، ولبنان، ومصر، كما جاءت جامعتان إماراتيتان ضمن أفضل خمس جامعات في الوطن العربي، ما يعكس الريادة الإقليمية للجامعات الإماراتية في مجالات التعليم والبحث العلمي والابتكار.

وتفصيلاً، حلت جامعة خليفة في المركز الثاني في تصنيف كيو إس للجامعات العربية لعام 2027، حيث تقدمت في التصنيف الأخير من المركز الثالث إلى الثاني، لتتبادل موقعها مع جامعة قطر التي تراجعت إلى المركز الثالث، فيما حلت جامعة الإمارات العربية المتحدة في المركز الخامس، وجامعة أبوظبي في المركز التاسع، والجامعة الأمريكية بالشارقة في المركز الحادي عشر، وجامعة عجمان في الثاني عشر، وجامعة الشارقة في المركز الخامس عشر.

وشمل التصنيف الذي أصدرته، الأربعاء الماضي، مؤسسة كيو إس كواكواريلي سيموندز (QS)، وهي شركة تحليلات متخصصة في التعليم العالي مقرها لندن (اطلعت «الإمارات اليوم» عليه)، 325 جامعة في 20 دولة في المنطقة العربية، منها 28 جامعة تظهر فيه للمرة الأولى، وقد حلت 19 جامعة إماراتية في التصنيف، منها 13 جامعة بين المئة الأولى و11 بين الخمسين الأولى.

وأظهرت قائمة تصنيف كيو إس للجامعات العربية تفاوتاً في مراكز الجامعات الإماراتية، حيث جاءت جامعة زايد في المرتبة 27، تلتها جامعة العين في المرتبة 29، ثم الجامعة الكندية دبي في المرتبة 32، والجامعة الأمريكية في دبي في المرتبة 43، والجامعة الأمريكية في رأس الخيمة في المرتبة 48، كما حلت الجامعة البريطانية في دبي في المرتبة 76، تلتها جامعة دبي في المرتبة 84، ثم الجامعة الأمريكية في الإمارات في المرتبة 123، وجامعة الخليج الطبية في المرتبة 125، وجاءت جامعة أميتي دبي ضمن الفئة من 151 إلى 160، تلتها جامعة الفجيرة ضمن الفئة من 161 إلى 170، وجامعة ليوا ضمن الفئة من 181 إلى 190، فيما حلت جامعة المدينة عجمان (CUA) ضمن الفئة من 201 إلى 250، وفقاً للتصنيف.

وبحسب المنهجية المنشورة للمؤسسة، تقيم «كيو إس» الجامعات وفق عشرة مؤشرات، تتوزع على النحو التالي: 30% للسمعة الأكاديمية، و20% للسمعة لدى أصحاب العمل، و15% لنسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، و10% لشبكة البحث الدولية، و5% لكل من الاستشهادات لكل ورقة بحثية، والأوراق البحثية لكل عضو هيئة تدريس، ونسبة الحاصلين على الدكتوراه، والأثر على الإنترنت، و2.5% لكلٍّ من نسبة أعضاء هيئة التدريس الدوليين ونسبة الطلاب الدوليين.

أفضل 15 جامعة

أظهر تصنيف «كيو إس» للجامعات العربية لعام 2027 أفضل 15 جامعة، وهي: جامعة الملك فهد للبترول (السعودية)، جامعة خليفة (الإمارات)، جامعة قطر (قطر)، جامعة الملك سعود (السعودية)، جامعة الإمارات (الإمارات)، الجامعة الأمريكية (بيروت)، جامعة السلطان قابوس (سلطنة عُمان)، جامعة الملك عبدالعزيز (السعودية)، جامعة أبوظبي (الإمارات)، الجامعة الأردنية (الأردن)، الجامعة الأمريكية (الإمارات)، جامعة عجمان (الإمارات)، جامعة الملك خالد (السعودية)، الجامعة الأمريكية (القاهرة)، جامعة الشارقة (الإمارات).