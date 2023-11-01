«منشورات القاسمي» تعرض إصدارات جديدة

تقدم «منشورات القاسمي» خلال مشاركتها في النسخة الـ42 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي ينطلق اليوم، في مركز إكسبو الشارقة، عدداً من أحدث مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، المتنوعة بين التاريخ والجغرافيا والأدب والمسرح والرواية.

كما ستعرض «منشورات القاسمي» عدداً جديداً من المؤلفات السياسية والأدبية لكتاب عرب جدد لأول مرة.

يشار إلى أن عدد إصدارات صاحب السمو حاكم الشارقة، حتى الآن، بلغ 83 عنواناً في مختلف المواضيع الأدبية والتاريخية والروايات وكتب السيرة الذاتية، إضافة إلى ترجماتها إلى اللغات العالمية الحية، حيث بلغ عدد اللغات المترجمة إليها أكثر من 20 لغة.