خاتم فريد ودراجة من الذهب في معرض بالشارقة

تشهد أروقة معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات في مركز إكسبو الشارقة، عروضاً لتصاميم حصرية من المجوهرات والمشغولات الذهبية وقطع الألماس الفريدة التي تقدّمها أكثر من 500 شركة وعلامة محلية وعالمية، ضمن النسخة 52 من المعرض الذي يختتم فعالياته مساء اليوم.

ويسلط المعرض الضوء على مجموعة من التصاميم المميزة، من بينها خاتم «ساكورا» النادر المصنوع من الألماس الأخضر عيار 18 قيراطاً الذي قدّمته شركة سيليخوف للألماس بسعر 2.9 مليون دولار (نحو 10.7 ملايين درهم)، في حين تعرض شركة الرميزان للذهب والمجوهرات دراجة هوائية مغطاة بصفائح ذهبية من عيار 24 قيراطاً، بـ1.5 مليون درهم.

وشهد المعرض تصاميم من العنبر قدّمها «عمبر اميز»، من بينها نسخة مصغرة من قصر الإمارات مصنوعة من العنبر الأصفر.

وأكد الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، سيف محمد المدفع، أن «معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات يشكّل منصة رائدة للمصممين العالميين والمحليين، وفرصة مثالية للكشف عن أحدث مشغولاتهم وإبداعاتهم، لاسيما أنه يستقطب سنوياً عشرات الآلاف من الزوار الباحثين عن التصميمات النادرة من الذهب والمجوهرات والساعات الفاخرة، وأحدث خطوط الموضة والتشكيلات العصرية من شتى أسواق العالم».