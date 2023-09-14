«مركز الفنون» يستضيف فرقة «آيجن دب فاونديشن» على مدار ليلتين

أعلن مركز الفنون في جامعة نيويورك أبوظبي عن استضافة فرقة «آيجن دب فاونديشن» يومي 21 و22 سبتمبر خلال جولتها المرتقبة للمرة الأولى في المنطقة. وتشتهر الفرقة التي ترشحت لجائزة ميركوري الكلاسيكية، بأسلوبها الموسيقي الذي يجمع بين إيقاعات موسيقى الباس الصاخبة والجيتار، وهي إحدى أوائل الفرق الموسيقية المستقلة التي تعيد تقديم موسيقى الأفلام الكلاسيكية.

وتشهد الأمسية الأولى يوم الخميس 21 سبتمبر عرض فيلم «لا أين» الكلاسيكي من إخراج ماتيو كاسوفيتز مع تأدية الفرقة للموسيقى التصويرية الأصلية بطريقة جديدة ومبتكرة مع عناصر الموسيقى البديلة، ما يمنح الحاضرين فرصة مشاهدة الفيلم بطريقة حيوية. ويروي فيلم الإثارة والغموض والدراما الفرنسي من إخراج كاسوفيتز عام 1995 تفاصيل يوم وليلة في حياة ثلاثة أصدقاء هم: فينسنت وهوبير وسعيد، يعيشون في حي فقير في ضواحي باريس، حيث ينتظرون سماع الأخبار عن صديقهم الذي أُصيب في مواجهة مع الشرطة بعد ليلة من الفوضى وأعمال النهب. ونجح نجوم الفيلم فينسينت كاسيل وهوبير كوندي وسعيد تغماوي في الحصول على جوائز في العام نفسه الذي حصل فيه كاسوفيتز على جائزة أفضل مخرج في مهرجان كان السينمائي.

وأدت الفرقة موسيقاها التصويرية للفيلم الشهير بأسلوبها الخاص لأول مرة في مركز باربيكان بلندن في أوائل عام 2001 وحصلت على إشادة كبيرة، ما عزز سمعتها في دعم القضايا الاجتماعية من خلال الأغاني المؤثرة. وقدمت الفرقة هذه الموسيقى التصويرية للفيلم مرات عدة في مسارح حول العالم منذ ذلك الحين، لتصل اليوم إلى المسرح الأحمر وتقدم تجربة فريدة للجمهور في أبوظبي.