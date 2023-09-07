«صيف دبي» يسدل الستار على مفاجآته الـ 26

اختتمت الدورة الـ26 من «مفاجآت صيف دبي» موسم الصيف، الذي كان مملوءاً بالمرح والمتعة والترفيه والربح، وشهد كثيراً من العروض الترويجية المذهلة، والفعاليات الترفيهية، والأنشطة التفاعلية، وغيرها الكثير على مدى 67 يوماً، التي أسهمت في تحقيق نجاح كبير لهذا الحدث الصيفي المميز، الذي استقطب العائلات من داخل الدولة وخارجها، وقدم لها تجارب استثنائية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «قدمت (مفاجآت صيف دبي) أروع الفعاليات والعروض الترويجية والجوائز خلال موسم الصيف في المدينة. وقد كان افتتاح هذه الدورة مميزاً لتزامنه مع احتفالات (العيد في دبي)، خلال عيد الأضحى المبارك، لتشهد معها دبي موسماً مملوءاً بالحفلات الموسيقية والفعاليات والسحوبات والتخفيضات والجوائز، وهو ما أثرى تجارب سكان وزوّار دبي خلال عطلتهم الصيفية. فيما قدمت حملة للأطفال مجاناً قيمة مضافة للعائلات، ومكنت أطفالها من الاستمتاع بالإقامة الفندقية، وكذلك الدخول إلى عدد من الوجهات الترفيهية بالمجان. هذا إلى جانب العروض الحصرية والباقات الأخرى التي أسهمت في تشجيع السياحة الداخلية. ولقد أسهم التعاون مع شركائنا في القطاعين العام والخاص في توفير أرقى الخدمات والتسهيلات، وكذلك تقديم أفضل العروض الترفيهية والتخفيضات والجوائز، لتصبح الأسعار مناسبة لمختلف الميزانيات، وجعل الزوّار والضيوف يعيشون أمتع الأوقات بأسعار معقولة».

وشهدت الدورة الـ26 من «مفاجآت صيف دبي» إقامة 24 حفلة موسيقية وفعالية ترفيهية، أسعدت من خلالها المدينة عشّاق الموسيقى بأنغام تنبض بالحياة وحفلات ضخمة لا تُنسى.

وزار عدد كبير من الجمهور والمتسوّقين 33 مركزاً للتسوّق لمشاهدة الفعاليات الترفيهية المشوقة التي استضافتها، إلى جانب الاستفادة من العروض الترويجية، التي شارك في تقديمها أكثر من 3500 متجر، و1000 علامة تجارية، وحصل 100 متسوّق محظوظ على جوائز «الفاتورة الرابحة اليومية» التي امتدت لـ10 أيام.

كما قدّم «أسبوع الصيف للمطاعم» أشهى الأطباق وألذ النكهات التي أعدّها أفضل الطهاة في 60 مطعماً، والتي أتاحت جميعها لمرتاديها تذوّق وجبات شهية، وقوائم تم إعدادها بعناية مقابل أسعار مذهلة.

وحظي العديد من العائلات والأطفال بأجواء رائعة في «عالم مدهش»، حيث استمتعوا بمجموعة كبيرة من الألعاب الممتعة، والمسابقات، وورش العمل، والحلويات اللذيذة.

• 24 حفلة موسيقية وفعالية ترفيهية في أرجاء دبي.

• 33 مركزاً للتسوّق استضافت الفعاليات الترفيهية.

• 78 فائزاً محظوظاً بجوائز ضخمة.