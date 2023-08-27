إعلان غامض يشوّق محبي «رولينغ ستونز»

أثار إعلان غامض نشرته صحيفة بريطانية يتضمن عبارة «هاكني دايمندز، خبير في ترميم الزجاج. الافتتاح في سبتمبر 2023»، الأمل لدى عشاق فرقة «رولينغ ستونز» الشهيرة بإمكان طرحها ألبوماً جديداً قريباً.

ونُشر الإعلان قبل بضعة أيام في «هاكني غازيت» وهي صحيفة تصدر في شمال لندن، وانتشر على شبكات التواصل الاجتماعي، إذ رأى مستخدمون أنه قد يكون إعلاناً مقنّعاً لعمل جديد للفرقة التي يقودها ميك جاغر الذي احتفل أخيراً بعيده الـ80.

وينطوي النص بالفعل على تلميحات عدة لفرقة «رولينغ ستونز»، إذ يستشهد بأغنيات شهيرة من أمثال «غيمي شلتر» و«ساتيسفاكشن»، ويؤكد أن الشركة المذكورة في الإعلان تأسست في عام 1962، وهو تاريخ إنشاء الفرقة.

والنقطة الموجودة على حرف «i» (آي) من كلمة «دايمندز» تأخذ شعار الفرقة الشهير على شكل لسان ممدود خارج الفم.

والدليل الأخير هو أن الإعلان يشير إلى موقع إلكتروني بعنوان «hackneydiamonds.com» يحمل توقيع شركة «يونيفرسال ميوزيك». ومن الممكن عبر هذا الموقع الاشتراك في القائمة البريدية التي تديرها شركة الإنتاج الموسيقي.

وسيكون هذا العمل المستقبلي الذي لم يتم تأكيد إصداره رسمياً، الألبوم الـ24 لفرقة «رولينغ ستونز» في المملكة المتحدة، والأول منذ «بلو أند لونسوم» الصادر عام 2016.

وسيكون أيضاً الأول منذ وفاة عازف الدرامز، تشارلي واتس، عام 2021 عن 80 عاماً.

وكان ميك جاغر وعازفا الغيتار، كيث ريتشاردز، وروني وود، قد أكدوا في مقابلة مع صحيفة «لوس أنجلوس تايمز» أنهم سجلوا أعمالاً جديدة للفرقة قبل وفاة واتس.