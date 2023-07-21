«باربي» في السينما.. عملية تجميل لصورة الدمية الشهيرة

تجتاح موجة من اللون الزهري دور السينما في العالم هذا الأسبوع مع إطلاق فيلم «باربي» في مختلف دول العالم، وتواكب حملة تسويقية مكثفة بدء عروض هذا العمل الذي يتناول قصة الدمية الأشهر في العالم.

وأبقيَ عنصر المفاجأة محيطاً بالفيلم المرتقب الذي يبدأ عرضه وسط إضراب الممثلين في هوليوود، وهو يتوجه إلى جمهور من المراهقين والبالغين. وتداول مستخدمو الشبكات الاجتماعية بكثافة المشاهد الأولى للفيلم الذي تؤدي فيه مارغو روبي دور باربي، فيما يجسّد راين غوسلينغ دور صديقها كِن.

وتتولى الممثلة التي شاركت في فيلم «وولف أوف وول ستريت» وأخيراً في «بابيلون»، تجسيد الدمية الشقراء الشهيرة. وفي أحد مقاطع الفيديو الترويجية، استعاضت عن كعبها العالي التقليدي بصندل «بيركنستوك» تعبيراً عن ابتعادها عن عالم «باربي لاند» المثالي للنزول إلى أرض واقع الحياة العصرية.

ويحفل الفيلم بمشاهد لافتة بصرياً، ومنها مثلاً راين غوسلينغ مرتدياً معطفاً من الفرو أو متدحرجاً على مزلقة، ومارغو روبي تقود سيارة باربي مصنوعة بالكامل من البلاستيك أو تقفز من سطح بيت الدمى، أو الاثنان على لوحي تزحلق أصفرين على شاطئ كاليفورنيا...

ومن شأن تنوع فريق الممثلين في الفيلم أن يستقطب جمهوراً ينتمي إلى أجيال مختلفة. فعميدة السن هيلين ميرين (الراوية) تمثّل إلى جانب إيما ماكاي (في دور باربي الحائزة جائزة نوبل في الفيزياء) أو النجمة دوا ليبا (حورية البحر باربي، التي ألهمت أغنيتها «دانس ذي نايت» إحدى تصاميم الرقصات).

وقالت مارغو روبي وهي تسير على السجادة الحمراء خلال العرض الأوروبي الأول للفيلم في لندن، إن هذا العمل «ممتع ومضحك جداً». لكن روبي، هي أيضاً مُنتجة مشارِكة، رأت أنه أيضاً «ذكي جداً، ولديه الكثير ليقوله»، ولاحظت أنْ «ما مِن فيلم آخر يشبه هذا».

وفيما تُبرِز الشركة المصنّعة البُعد النسائي التحرري الذي تمثله باربي، مركّزة على مجموعة المهن التي تزاولها، ومنها مضيفة جوية وجراحّة ورائدة فضاء وسوى ذلك، يرى فيها منتقدوها رمزاً للقوالب الجمالية التقليدية ولهاجس النحافة. أما مخرجة الفيلم غريتا جيرويغ فترى أنها «كانت في بعض النواحي سابقة للثقافة السائدة، في حين كانت متأخرة في جوانب أخرى»، لكنّها «شكّلت موضوعاً للنقاش منذ 64 عاماً».

ويسهم هذا الفيلم الذي يُتوقع أن يحقق نجاحاً جماهيرياً واسعاً هذا الصيف في تسليط الأضواء بشكل غير مسبوق على هذه المخرجة والممثلة البالغة 39 عاماً، الآتية من السينما المستقلة، والتي برزت في الفيلم الكوميدي «فرانسيس ها» عام 2012.

وبفضل تعاونها في الكتابة مجدداً مع مخرج «فرانسيس ها» و«ماريدج ستوري» شريك حياتها نوا بومباك، تُواصل جيرويغ مسيرتها التصاعدية. فبعدما اقتبست عام 2020 رواية «ليتل ويمن» سينمائياً في فيلم من بطولة إيما واتسون وفلورنس بيو، ستعمل قريباً على اقتباس رواية أخرى للشاشة الكبيرة هي «ذي كرونيكلز أو نارنيا» يُعرض عبر «نتفليكس».

أما شركة «ماتيل» للألعاب التي تصنع دمى باربي، فيأتي الفيلم في الوقت المناسب لإنعاش صورة دميتها. وأصبحت باربي التي أُطلقت قبل 64 عاماً إحدى أكثر الألعاب مبيعاً في العالم. لكنّ عالمها يبدو أيضاً بعيداً من التطلعات إلى محاربة القوالب النمطية إذ تراجعت مبيعات قسم الدمى في شركة «ماتيل» بنسبة 9% عام 2022.