«جواهر الإمارات» ينطلق بمشاركة روّاد تصميم الذهب الإماراتيين

انطلقت، أمس، في الشارقة فعاليات النسخة الرابعة من معرض «جواهر الإمارات»، الحدث المتخصص بالمجوهرات الماسية والذهب والفضة واللؤلؤ، والساعات الفاخرة والعطور، يجمع نخبة من روّاد تصميم الذهب والمجوهرات الإماراتيين، إلى جانب أكثر من 100 عارض من أشهر العلامات المحلية في الذهب والفضة والألماس والأحجار الكريمة.

افتتح فعاليات المعرض الشيخ ماجد بن فيصل بن خالد القاسمي، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة.

وشهدت أجنحة ومنصات المعرض، التي امتدت على مساحة 10 آلاف متر مربع، إقبالاً كبيراً من الزوّار الذين توافدوا للاطلاع على العرض المتميز لمجموعات نادرة وحصرية من المشغولات الذهبية، وأحدث خطوط الموضة من الحُليّ واللؤلؤ الطبيعي الأحجار الكريمة، إلى جانب الاطلاع على إبداعات المصممين الإماراتيين الذين تفرّدوا في جمالية مشغولاتهم الذهبية التراثية والمجوهرات الفريدة، التي عكست براعة واتقان مصمميها، وجمعت بين التراث العربي والإماراتي العريق وخطوط التصاميم المعاصرة.