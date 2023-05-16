«شاعر المليون» تضيء على تجارب شبابية

صدر العدد 196 من مجلة «شاعر المليون»، عن أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي، متضمناً لقاءات خاصة مع نجوم من برنامج «أمير الشعراء» في موسمه العاشر، إلى جانب حوارات مع شعراء من برنامج «شاعر المليون».

كما أضاء العدد على تجارب الشعراء الشباب وما حققوه من حضور لافت في العقدين الماضيين، مشتملاً على تغطيات لأنشطة لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية، أبرزها انطلاق مهرجان: «دلما التاريخي السادس».

وأشارت افتتاحية العدد إلى تجارب «الشعراء الشباب» وما حققوه من تميز منذ الإعلان عن تأسيس أكاديمية الشعر في أبوظبي التي أتاحت لهم عبر برامجها وأنشطتها الوصول إلى جماهير الشعر والمنافسة على الظهور في الساحة الشعرية.

واستكمالاً للحديث عن التجربة الشعرية الشبابية استطلع العدد آراء مجموعة من أصحاب تلك التجارب الذين أكدوا أن هناك مجموعة من الشباب المبدعين، الذين يسيرون بخطى ثابتة وتحمل أعمالهم الشعرية سمة عصرية شديدة التميز والتفاعل مع الجمهور.

وفي استطلاع آخر تطرقت نجمات من «أمير الشعراء» للحديث عن أسباب نجاح المرأة الشاعرة وقصيدتها، والذي انعكس في وصولها إلى منصات التتويج والتكريم في الكثير من المسابقات والبرامج.