60 ورشة إبداعية وفنية في «القرائي للأطفال»

أعلنت «هيئة الشارقة للكتاب» موعد انطلاق الدورة الـ14 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، من الثالث حتى 14 مايو المقبل، تحت شعار «عقول تتشكل»، ببرنامج يضم أكثر من 60 ورشة عمل إبداعية وفنية من أصل 946 فعالية مخصصة للأطفال، يشاركُ فيها 25 ضيفاً من 10 دول، ويهدف برنامج ورش العمل إلى تنمية مواهب وقدرات الأطفال عبر مجموعة من الإرشادات التعليمية والمناهج التطبيقية، تراوح تخصصاتها ما بين الورش الفنية، والرياضية والموسيقية، والتقنية، إلى جانب الورش الحرفية.

وخصصت الهيئة في دورة هذا العام من مهرجان الشارقة القرائي للطفل سبع محطات مختلفة لورش العمل، بحيث تتوزع حسب تخصصاتها الذهنية والبدنية، فبينما يشهد متحف «أولي أولي» ثلاث ورش عمل، لا تخلو من أجواء المغامرة والمنافسة، تقدم محطةُ الأعمالِ اليدوية 12 ورشة في الحرف المختلفة والفنون التقليدية والتصميم، في حين تقدم محطة المهارات تسع ورشات لتنمية طيف واسع من الهوايات والمجالات المهنية.

أما محطة الرياضة فتضم 10 ورشات، بينما تنظم محطة الموسيقى تسع ورشات فنية، كما تقدم كل من محطة الروبوتات ومحطة العلوم 11 ورشة في كل منهما.

ويوفر برنامج الورش للأطفال فرصة قضاء وقت ممتع يجمع ما بين اللعب واكتساب المهارات التي تنمي مواهبهم وهواياتهم المختلفة، فعلى سبيل المثال، يقدم متحف «أولي أولي» في قاعة الطفل، فرصة الاستمتاع بلعبة سباق السيارات الخشبية، حيث سيتم جمع الأطفال في ورشة عمل يقدم عبرها المشرفون إرشادات خاصة لتركيب السيارات بأنفسهم.

ولإتاحة الفرصة لاكتشاف تقنيات فنية مبتكرة، يوفر برنامج الورش مساحة للإبداع القصصي وتنمية خيال الأطفال عبر ابتكار قصة مقتبسة عن كتبهم المفضلة في ورشة «الحركة المتقطعة»، يعيدون فيها استخدام الشخصيات والحبكة نفسها بشكل جديد، في حين يتضمن البرنامج ورشاً فنية أخرى في مجال الموسيقى، من أبرزها ورشة «العازف الصغير»، التي يشارك الأطفال فيها منسقي المقاطع الموسيقية

الـ(دي جي) في جلسات مفتوحة، وعلى مدار اليوم.

وتقدم ورش المهارات بالمهرجان أنشطة عدة، تستهدف مختلف الهوايات والقدرات، كورشة تحميض الأفلام، فيما تهدف ورشة «رائد الأعمال المستقبلي» إلى تعريف الأطفال الراغبين في دخول قطاع ريادة الأعمال في المستقبل على الموضوعات والمعلومات المساعدة على فهم كيفية إنشاء أعمالهم التجارية الخاصة.

ويضم برنامج المهرجان العديد من الفعاليات الأخرى، تتضمن 1732 فعالية متنوعة، ما بين الأنشطة الفنية والجلسات الحوارية، يشارك فيها أكثر من 457 ضيفاً، من 66 دولة، تشمل كذلك 136 عرضاً.