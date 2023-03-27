«قصائد بطموح زايد».. الشعر يرسل تحية إلى سلطان النيادي

تحت عنوان «قصائد بطموح زايد»، احتفت مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون باليوم العالمي للشعر، مؤخراً، على مسرح منارة السعديات. ونظمت المجموعة فعالية شارك فيها ثلاثة شعراء إماراتيين أرسلوا تحية تقدير لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي.

وشارك في الاحتفالية الشعراء نجاة الظاهري، وصيفة «أمير الشعراء»، ومريم الزرعوني، والدكتور حسن النجار، والذين حاورهم الصحافي والشاعر والإعلامي سامح كعوش.

وسعى الشعراء في قصائدهم إلى تعزيز مكانة الشعر العربي ودوره في التعبير عن قضايا الوطن والشعوب، خاصة في دولة الإمارات المعروفة بغناها الثقافي وتراث شعبها.

وقالت مؤسس مجموعة أبوظبي للثقافة والفنون هدى إبراهيم الخميس: «يسرنا أن نلتقي في رحاب الشعر تحت عنوان (قصائد بطموح زايد) بمشاركة ثلاثة شعراء إماراتيين يمثّلون الجيل الشاب للقصيدة الحديثة في الإمارات، لنرسل تحية تقدير لرائد الفضاء سلطان النيادي وهو يحقق إنجازاً فريداً يتمثل في قيامه بأطول رحلة عربية في التاريخ إلى الفضاء، مجدّدين عهد الالتزام بإرادة التطور التي يحفّزها في كل فرد منا التوق إلى الريادة».

وأضافت: «من خلال مبادرة رواق الأدب والكتاب في عامها الثامن، والتي أثمرت عن أكثر من 120 إصداراً في الفكر والأدب والشعر، ومن خلال أمسيتنا الشعرية التي نستضيف فيها الشاعرة نجاة الظاهري، وصيفة أمير الشعراء للعام الحالي، والشاعرة مريم الزرعوني، والشاعر الدكتور حسن النجّار، نؤكد سعينا لتعزيز مكانة الأدب العربي والاحتفاء بدور الشعر في التعبير عن رؤانا الوطنية والإنسانية، وترجمة الثراء الثقافي والإرث العريق الذي تتسم به هويتنا الإماراتية الأصيلة».

واستقطبت الفعالية جمهوراً متنوعاً من عشاق الشعر، وسلطت الضوء على العلاقة الوثيقة التي تجمع بين الشعر والتراث الغني لدولة الإمارات.