«بينالي دبي للخط».. مدينة الإبداع تحتفي بروائع الحروف

كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة) عن بدء الاستعداد لتنظيم «بينالي دبي للخط»، الذي سيقام خلال الفترة من الأول حتى 31 أكتوبر المقبل، بمشاركة كوكبة من مبدعي وفناني الخط من شتى أنحاء العالم، ويأتي «البينالي» احتفاءً بما حققه «معرض دبي الدولي للخط العربي» من نجاحات لافتة على مدار 10 دورات، ويهدف إلى إبراز أهمية فن الخط، باعتباره أداةً تعبيرية وجمالية تجسد الإبداع.

ويمثل «بينالي دبي للخط» منصة إبداعية جديدة تستقطب من خلاله الهيئة عشاق الخط وروائعه، وتفتح عبرها الآفاق أمام المواهب من شتى أنحاء العالم، وتمكينها من عرض أعمالها وتجاربها في فنون الخط المتنوعة، وهو ما يتماشى مع رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

يضيء «بينالي دبي للخط» في نسخته الافتتاحية على «فن الخط العربي ومن ثقافات أخرى مختلفة»، ويعكس من خلال أعماله حيوية الخطوط التقليدية والمعاصرة المكتوبة باللغة العربية واللغات الأخرى، كما يبرز تنوعها وجمالياتها الفنية، بالإضافة إلى ما يتميز به الخط الطباعي، والفن الرقمي، والزخرفة. ويعرض «البينالي» أيضاً تشكيلة أعمال إبداعية نوعية، تبرز جماليات تصميم المجوهرات والمنتجات، والفن العام والمجسمات والمنسوجات، إلى جانب مجموعة متنوعة من العروض الفنية والفئات الأخرى التي تبرز دقة فنون الخط، ويشهد أيضاً عقد تشكيلة من ورش العمل الفنية والتعليمية، التي يتولى تقديمها عدد من الفنانين والخطاطين المعروفين عالمياً.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة»، الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، أن «بينالي دبي للخط» يُشكل منصة عالمية لاكتشاف التفاعل الإنساني مع الخطوط، وتحفز على التبادل الثقافي بين المجتمعات.

وقال بن خرباش: «يؤسس (بينالي دبي للخط) لحدث فني عالمي، يجمع تحت ظلاله كوكبة من مبدعي وفناني الخط من حول العالم، ويعمل على فتح آفاق واسعة أمامهم، من خلال برنامجه الغني بالمعارض الفنية والمحاضرات وورش العمل التي تُبرز طرق التفاعل المختلفة مع هذا الفن وجمالياته وتصاميمه المتنوعة، فضلاً عن إسهامه في تشجيع المواهب الناشئة، وتوفير بيئة تعليمية وتثقيفية جديدة لهم». واصفاً «البينالي» بـ«علامة فارقة» في تاريخ اهتمام دبي بفن الخطوط، كونه يأتي تتويجاً لـ10 دورات ناجحة من «معرض دبي الدولي للخط»، مشيراً إلى أهمية الدور الذي يلعبه «البينالي» في دعم السياحة الثقافية في دبي، وتوسيع نطاقها بوصفها أحد روافد الاقتصاد الإبداعي الذي تطمح الإمارة، لأن تكون عاصمته العالمية بحلول 2026.

ولفت بن خرباش إلى أهمية تعزيز مناخات الإبداع في دبي، وتشجيع المشاركة الفاعلة من المجتمع الفني لدعم الصناعات الثقافية والإبداعية. وأضاف: «تسعى (دبي للثقافة) إلى رفع مستوى الاهتمام بفنون الخط وتعزيز حضوره وجاذبيته، عبر إتاحتها فرص تعلم أصوله وفلسفته، تحقيقاً لالتزاماتها الهادفة إلى خلق بيئة إبداعية مستدامة، تُمكن الخطاطين والفنانين من النهوض بفن الخط وحمايته وتنميته».

فرز الأعمال

دعت «دبي للثقافة» المبدعين كافة، محلياً وإقليمياً وعالمياً، للمشاركة في «بينالي دبي للخط»، حيث ستبدأ باستقبال طلبات المشاركة ونماذج الأعمال الأولية، اعتباراً من اليوم الموافق 16 مارس الجاري، بينما سيكون 16 مايو 2023 آخر موعد لتسلّم طلبات المشاركة في «البينالي»، وستتولى لجنة متخصصة تضم مجموعة من القيمين والخبراء عملية فرز الأعمال واختيار الفنانين والمبدعين المؤهلين للمشاركة في دورة «البينالي» المقبلة التي ستقام فعالياتها في عدد من المواقع التراثية والثقافية التابعة لـ«دبي للثقافة»، بالإضافة إلى فروع «مكتبات دبي العامة»، وعدد من المعارض الفنية المقامة على مستوى إمارة دبي.

يضيء البينالي في نسخته الافتتاحية على «فن الخط العربي ومن ثقافات أخرى مختلفة»



ينطلق في أكتوبر احتفاءً بما حققه «دبي الدولي للخط العربي» من نجاحات على مدار 10 دورات

يعرض «البينالي» أيضاً تشكيلة أعمال إبداعية نوعية تبرز جماليات تصميم المجوهرات