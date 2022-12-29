223 طيراً تحلق في اليوم الأول ببطولة «فزاع للصيد بالصقور»

انطلقت، أمس، منافسات بطولة فزاع للصيد بالصقور الرئيسة «التلواح»، التي ينظمها مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في منطقة الروية بدبي، وسط مشاركة كبيرة في أشواط العامة مُلّاك في فئة «جير شاهين».

وشهدت البطولة تنافساً قوياً من أجل حصد المراكز الأولى، إذ ستتواصل حتى 14 يناير المقبل، وتشهد بالإجمالي إقامة 76 شوطاً بمجموع جوائز مالية يبلغ 17 مليون درهم. وشارك الصقارون بـ223 طيراً في اليوم الأول للمنافسات، الذي كان مخصصاً لأشواط «جير شاهين» للعامة مُلّاك.

وشهدت الانطلاقة الصباحية للعامة مُلّاك تفوق حمد سلطان العرياني في شوط «الرمز فرخ جير شاهين» بالطير «مرهق» بزمن 18.587 ثانية، يليه في المركز الثاني سلطان راشد المنصوري بالطير «نوماس» بزمن 18.616 ثانية، وثالثاً حمد بن الشيخ مجرن الكندي بالطير «جحدر» بزمن 18.646 ثانية.

وفاز مبارك سالم المرر بالمركز الأول في شوط «الرمز جرناس جير شاهين» بالطير «وقاد» بزمن 18.655 ثانية، يليه حمد بن الشيخ مجرن الكندي بالطير «3119 فوكس» بزمن 18.670 ثانية، وجاء ثالثاً راشد سعيد المنصوري بالطير «الأبجر» بزمن 18.821 ثانية.

من جهته، أكد مدير إدارة البطولات في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، راشد الخاصوني، أن المركز حرص على توفير كل التسهيلات التي من شأنها أن تعزز عملية التسجيل وتبديل الصقور وتبادلها، وغيرها من العمليات، من خلال التطبيق الإلكتروني.

وأضاف: «فتحنا باب التسجيل منذ أكتوبر الماضي، وهي أطول مدة تقدمها أي بطولة للصيد بالصقور، مع العمل على مدار الساعة وكل الأيام حتى خلال عطل نهاية الأسبوع».

أشواط

تتواصل أشواط العامة مُلّاك ثلاثة أيام، مع إقامة «جير تبع وبيور جير وقرموشة» على التوالي، على أن تنظم في الفترة من الثاني إلى الخامس من يناير المقبل أشواط العامة مفتوح لفئات «جير شاهين وجير تبع وبيور جير وقرموشة»، فيما تنظم بين السادس والتاسع من الشهر نفسه أشواط الشيوخ للفئات الأربع نفسها، وتنظم في التاسع و10 الجاري أشواط المحلي مفتوح لفئتي «حر وشاهين» على التوالي، فيما سيكون الختام في 14 الجاري مع أشواط الناشئين لفئتي «تبع وتبع جير».