خالد البدور يوقع «ألمٌ خفيفٌ يُعلن عن وجود القلب»

استضاف جناح «روايات» للنشر التابعة لـ«مجموعة كلمات» حفل توقيع كتاب «ألمٌ خفيفُ يٌعلن عن وجود القلب»، الكاتب والشاعر الإماراتي خالد البدور، ويتضمن الكتاب قصائد شعرية شرق آسيوية من اليابان والصين وتايلاند والهند والبنجاب، اختارها وترجمها من اللغة الإنجليزية.

وقال الكاتب والشاعر الإماراتي خالد البدور: «أنا لستُ مترجماً ولكنني أحب الترجمة، وعندما يعجبني نصٌ ما بلغة أجنبية، أحب أن أرى كيف سيكون شكل هذا النص باللغة العربية، ولأنني استمتعت بالقصيدة باللغة الإنجليزية، أريد أن أعطي القرّاء الآخرين فرصة الاستمتاع بها من خلال تقريبها إليهم بلغتنا العربية».

ويضيف: «نحن نعرف الكثير عن الغرب، لكننا نجهل الشرق الذي يضم كنوزاً لم يُكشف عنها بعد، ومع أن حركة ترجمة الآداب الشرقية قد بدأت، إلّا أن أمامنا الكثير لنترجمه، فحضارة مثل الصين والهند تمتد لأكثر من سبعة آلاف عام، وبالتالي هناك كم غير محدود من الشعر نحتاج عشرات السنين لترجمته».