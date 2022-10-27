إيطاليا ضيف شرف «الشارقة للكتاب».. 230 فعالية فنية وإبداعية

يفتح معرض «الشارقة الدولي للكتاب 2022» الباب أمام زوّاره للتجوّل في قلب إيطاليا، ويتيح لهم فرصة التعرف إلى ثقافتها الغنية، حيث يحتفي بها ضيف شرف فعاليات دورته الـ41 التي تقام في «مركز إكسبو الشارقة»، خلال الفترة من الثاني إلى 13 نوفمبر المقبل.

وخصص المعرض جناحاً خاصاً لإيطاليا، يمكن للزوّار من خلاله استكشاف ثراء الأدب الإيطالي، عبر طيف واسع من الأنواع الأدبية، والتعرف إلى الثقافات القديمة، والاستمتاع بالموسيقى الكلاسيكية والفولكلورية، وتذوق المأكولات الأكثر شعبية في العالم، ومشاهدة أكثر العروض المسرحية شهرة.

ويستضيف المعرض من إيطاليا 16 مؤلفاً وأربعة طهاة واثنين من المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، ضمن فعاليات برنامج «ضيف الشرف»، الذي يشهد سلسلة جلسات حوارية ملهمة وقراءات كتب وعروض حية للطهي، إضافة إلى مجموعة من العروض الفنية والإبداعية، فضلاً عن 160 ورشة عمل للأطفال و72 عرضاً جوالاً وأربعة عروض مسرحية.

وإضافة إلى الكتاب يشارك أربعة طهاة إيطاليين بارزين زوّار المعرض أسرار وصفاتهم وكتبهم، وشغفهم بالطعام الإيطالي.

وتنضم إلى قائمة المشاركين اليوتيوبر والمؤلفة صوفيا فيسكاردي، التي يتابعها أكثر من مليوني مشترك عبر مختلف المنصّات، إلى جانب جوليا لاماركا، وهي طبيبة نفسية وصحافية في مجال الرحلات.

ويستضيف جناح ضيف الشرف، المعرض الرقمي التفاعلي «فيلا البرديات».

وفي المسرحية الشعرية «أتيرباليتو: الشعر التجريدي»، وهي عرض حي، يستخدم طاقم ممثلين من أربعة أشخاص الموسيقى والرقص لتتبع الأشكال والأنماط الهندسية عبر تحريك الجسد، بينما ينقل «باليتو دي روما»، الجمهور إلى أجواء عروض البالييه الإيطالي.

وتركز اثنتان من مجموع الورش المخصصة للأطفال على مبادئ الاستدامة.