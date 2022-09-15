مجلة التشكيل تطل بالعدد 30

احتفت جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، أول من أمس، بإصدار العدد الـ30 من مجلة «التشكيل»، التي تُعنى بالشأن الفني والإبداعي، وسط حضور عدد من الفنانين والمهتمين، من بينهم الدكتورة رفيعة غباش، والدكتورة نجاة مكي، والفنانون محمد القصاب، ومنى الخاجة، وعلي العبدان، وخالد البنا، وأحمد حيلوز، وإحسان الخطيب.

ودشنت المجلة موقعها الإلكتروني الذي يأتي كنافذة تعريفية بالمجلة. وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفنون التشكيلية، سالم الجنيبي، حرص الجمعية على نشر ثقافة الفنون التشكيلية، ورفد المكتبة العربية بالإصدارات التي من شأنها إرضاء تطلعات الباحثين والدارسين.

من جهتها، شكرت رئيسة تحرير المجلة، الدكتورة نهى فران، دائرة الثقافة، ورئيسها عبدالله العويس، على تقديم الدعم والتشجيع لإصدار مجلة التشكيل، وتأمين استمراريتها. وأعربت عن امتنانها لوجود المؤسسات التي ترعى الفن والفكر والثقافة في الشارقة.

وعن محتوى المجلة في عددها الجديد، أوضحت رئيسة التحرير أن العدد سلّط الضوء على «متحف بيت الإبداع»، وهو مبادرة فردية أطلقتها الدكتورة رفيعة غباش، أما ملف العدد فتطرق إلى النحت في الإمارات، وفي فقرة فنان العدد، كتب الشاعر عادل خزام عن الفنان محمد أحمد إبراهيم تحت عنوان «من جبال خورفكان إلى بنيالي البندقية»، وغيرها من الموضوعات.